Відеокарти NVIDIA Titan показали неоднозначні результати у грі Battelfield V

Користувач одного з форумів із ніком TobiWahnKenobi протестував відеокарти NVIDIA Titan в грі Battelfield V з активованими ефектами трасування променів DXR Raytrace Reflections. У підсумку три прискорювачі, які тестував ентузіаст, в екстремальному розгоні під водним охолодженням показали середній FPS на рівні 70 кадрів в секунду.

Про це повідомляє Overclockers.

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Відеокарта NVIDIA Titan V виявилася найменш "ненажерливою": її споживання склало близько 300 Вт, тоді як у Titan RTX воно досягало 320 Вт, а у GeForce RTX 2080 Ti – 380 Вт. Налаштування гри були виставлені на Ultra зі згладжуванням TAA в роздільній здатності WQHD.



Результати тестів відеокарт NVIDIA Titan

Відзначимо, деякі користувачі поставилися до даних результатів з часткою скептицизму, хоча TobiWahnKenobi є авторитетним членом спільноти зі статусом Master Member, датою реєстрації у вересні 2003 року і майже 8600 повідомленнями.



Скріншот з гри Battelfield V

Однак в процесі розвитку дискусії виявилося, що все не так гладко, як здається на перший погляд. Ще один користувач з аналогічним обладнанням заявив про серйозні просадки (з високими налаштуваннями DXR) на карті Rotterdam. У свою чергу, TobiWahnKenobi також зробив кілька тестових прогонів на Rotterdam, і не дивлячись на хороший середній FPS на рівні 56 –66 кадрів в секунду, розповів про періодичні скачки до 10 FPS або навіть 2 FPS.

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У будь-якому випадку, питання про вплив RT-ядер на продуктивність залишається відкритим. Слід зазначити, що це просто призначені для користувача звіти в одній грі без будь-якої єдиної методології тестування.

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