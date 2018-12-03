Відеокарту NVIDIA Titan RTX "випадково" засвітили блогери

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NVIDIA Titan RTX: характеристики
NVIDIA Titan RTX: характеристики / arstechnica

Корпорація NVIDIA активно працює над відеокартою high-end класу на архітектурі Turing – Titan RTX. Новинку "випадково" розсекретили одразу кілька відомих відеоблогерів.

Про це повідомляє Overclockers.

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Судячи з усього, NVIDIA таким чином хоче підігріти увагу публіки до майбутньої презентації. При цьому сам анонс відеокарти Titan RTX, виходячи з наявних прес-семплів у обраних представників медіа, відбудеться вже зовсім скоро.

NVIDIA Titan RTX
Відеокарту NVIDIA Titan RTX засітили на WAN Show

За неофіційною інформацією, NVIDIA Titan RTX буде побудована на базі повноцінної версії кристала TU102. Іншими словами, вона отримає в розпорядження 4608 ядер CUDA (проти 4352 одиниць у GeForce RTX 2080 Ti), 576 тензорних ядер і 72 ядра RT для трасування променів. Підсистема пам'яті буде представлена ​​12 ГБ GDDR6 з 384-розрядною шиною. Робочі частоти GPU і відео-ОЗП стануть відомі ближче до анонсу новинки.

NVIDIA Titan RTX
Презентація NVIDIA Titan RTX відбудеться найближчим часом

Для охолодження Titan RTX використовується двовентиляторний кулер, аналогічний тому, що застосовується в GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition. Правда, цього разу він виконаний в чорно-золотистому забарвленні. Для підключення додаткового живлення передбачено два 8-контактних роз'єми.

NVIDIA Titan RTX
Орієнтовна вартість NVIDIA Titan RTX від 3 000 доларів

Про ціну пристрою поки ніякої інформації не надійшло. Відзначимо, що відеокарта NVIDIA Titan V – попередниця вищеописаної Titan RTX – оцінюється "зеленими" в 3 000 доларів (близько 84 700 гривень).

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Теги: Техно Ціни NVIDIA Ґаджети Відеокарти
Джерело: Техно
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