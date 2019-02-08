Відеоредактор призвів до збою у роботі MacBook Pro

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Відеоредактор призвів до збою у роботі MacBook Pro
Відеоредактор призвів до збою у роботі MacBook Pro / playtech.ro

Популярний відеоредактор Adobe Premiere Pro призвів до проблем з динаміками у ноутбуці MacBook Pro 2018 року.

Як пише видання tehnot.com, користувач із ніком andripeetso розповів, що працював над проектом, коли трапилась халепа. Тоді звук був на половині гучності, коли з колонок почав надходити дуже гучний скрегіт ("вибух"). Звук припинився лише після того, коли користувач перезавантажив ноутбук.

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Власник MacBook Pro переконаний, що збій трапився через програму Adobe Premiere Pro. При цьому наступного дня така ж проблема виникла із навушниками Sony 1000X-M3.

Ще 13 користувачів заявили, що мали таку ж проблему. Вони припускають, що поломка могла трапитись через помилки у версіях 12.0.1 і 12.0.2 Premiere Pro CC для Mac.

Поломка у MacBook Pro

Поломка у MacBook Pro

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Теги: Техно Ґаджети MacBook
Джерело: 24 Канал
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