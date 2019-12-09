Відкриття зонда Parker змінило уявлення науковців про Сонце

Нещодавно космічний зонд Parker зміг наблизитися до Сонця на рекордно близьку відстань. Після кількох витків він відправив дані, які поставили під сумнів деякі існуючі теорії.

Які дані передав Parker

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Поведінка космічного вітру

Перше, на що звернули увагу фахівці NASA, – це на те, як поводиться космічний вітер. Були виявлені так звані «перемикачі», які проявляються в сонячному вітрі не далі орбіти Меркурія.

Також бічний рух сонячного вітру поблизу самої зірки був не тільки набагато сильнішим, ніж очікувалося, а й вирівся раніше, ніж прогнозувалося.

Спалахи на Сонці

Але на цьому загадки не закінчуються. Parker виявив крихітні енергетичні спалахи, які ніколи не досягають Землі, а також сплески з високим рівнем важких елементів.

Дані, які передав зонд Parker – дивіться відео

Космічне агентство повідомляє, що ці явища виявилися набагато більш частими, ніж раніше передбачалося.

Пилова хмара навколо Сонця

Було доведено, що кордони пилової хмари стоншуються приблизно в 11 мільйонах кілометрів від Сонця завдяки інтенсивному виділенню тепла, що перетворює цей пил в газ.

Чим корисні нові дані

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Нові відкриття здатні змінити уявлення людства про причини появи сонячного вітру, швидкості уповільнення Сонця (ключ до його тривалості життя), а також те, як пил навколо Сонця впливає на погоду на Землі.

Продовження місії

У вересні 2020 року NASA відправить шостий за рахунком зонд, який зможе пройти в безпилову зону в 3-5 мільйонах кілометрів від сонця, що дасть змогу ще краще дослідити нашу зірку.

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