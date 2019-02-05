Відновлені iPhone X надійшли у продаж: скільки коштують смартфони

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Скільки коштують відновлені iPhone X
Скільки коштують відновлені iPhone X / akket.com

Після презентації нових флагманських смартфонів компанія Apple зняла із продажу попередній флагман iPhone X. Тепер стало відомо, що модель повернули у продаж – її відновлену версію.

Як пише itc.ua, на таке рішення могло повпливати зниження продажів Apple. Як відомо, нещодавно компанія заявила про зниження цін на минулорічні моделі у деяких країнах. Також компанія тричі повертала в продаж смартфон iPhone SE 2016 року.

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Скільки коштує відновлений iPhone X. Залежно від конфігурації вбудованої пам’яті (64 ГБ або 256 ГБ) відновлений iPhone X на офіційному сайті коштує 769 доларів (21 500 гривень) та 899 доларів (25 200 гривень). Раніше нова модель iPhone X раніше коштувала 999 та 1049 доларів відповідно.

Що таке відновлений iPhone? Відновлений смартфон передбачає, що модель отримує новий корпус і акумулятор, а також при необхідності нові комплектуючі замість несправних. Користувач також отримає повну комплектацію, стандартну річну гарантію і право купити розширену гарантію Apple Care.

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Теги: Техно Смартфони iPhone Apple
Джерело: 24 Канал
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