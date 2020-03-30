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Відновлювана енергія шкодить планеті

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Відновлювана енергія шкодить планеті / Unsplash

Перехід на чисту енергію із відновлюваних джерел важливий для зменшення шкідливих викидів та збереження життя на планеті. Однак, як виявилося, чиста енергія може нанести шкоду Землі.

Яку небезпеку становлять альтернативні джерела енергії

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Як повідомляють дослідники, понад 2 200 об'єктів відновлюваної енергії розташовані в екологічно важливих районах. Їх присутність загрожує природному середовищу існування тисяч видів рослин і тварин по всьому світу, передає EurekAlert.

Зусиллями команди з Університету Квінсленда було створено карту, на якій позначено сонячні, вітряні і гідроелектростанції в районах, які охороняються.

На думку вчених, будівництво подібних об'єктів порушує біорізноманіття, що може принести значну шкоду різним видам тварин і рослин. Крім уже створених об'єктів, прямо зараз будуються ще 900. Багато з них принесуть з собою цивілізацію в дикі куточки планети, яка неминуче призведе до скорочення біорізноманіття.

Що радять науковці

Учені не закликають скасовувати проєкти, які вже будуються. Навпаки, вони вказують, що перехід на чисту енергетику повинен вирішити безліч проблем. Тим часом уряди багатьох країн і великі компанії повинні враховувати фактор біорізноманіття при зведенні подібних об'єктів, щоб вони не шкодили рослинам і тваринам.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Екологія Відновлювана енергетика Новини Техно Техно Космос
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