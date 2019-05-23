Відома дата анонсу нового смартфона Meizu 16Xs

Незабаром після сертифікації смартфона в TENAA компанія Meizu офіційно підтвердила назву новинки, яка дебютує як Meizu 16Xs. А тепер в мережі опублікували рекламний постер, який розкриває дату анонсу нового ґаджета.

Дата презентації. Як повідомляє Mydrivers, компанія оголосила, що презентація нового смартфона під назвою Meizu 16Xs відбудеться 30 травня в Пекіні.

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Нові деталі про смартфон. Рекламний постер, присвячений анонсу пристрою, також розкриває його вагу, яка становить 165 грамів – як і у Meizu 16s. При цьому новинка отримала акумулятор більшої ємності (4 000 мАг) в порівнянні з попередником.



Meizu 16Xs представлять 30 травня

Ціна. Вартість новинки виробник не оголосив, проте за чутками, базова конфігурація Meizu 16Xs буде коштувати близько 360 доларів (близько 9 500 гривень).

Основні характеристики. Згідно з попередніми витокам, смартфон отримає 6,2-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2232 x 1080 пікселів з вбудованим сканером відбитків пальців. Серцем Meizu 16Xs став процесор Snapdragon 712 з тактовою частотою 2,0 ГГц із 6 ГБ оперативної пам'яті та вбудованим сховищем на 64 ГБ.

Роздільна здатність сенсорів потрійної основної камери складе 48 Мп + 5 Мп + 8 Мп, а фронтальний модуль буде представлений 16-мегапіксельним датчиком.

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