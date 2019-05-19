Виглядає ефектно: блогер створив ексклюзивний дизайн смартфона OnePlus 7 Pro

Техноблогер Зак Нільсон відомий не лише згинанням смартфонів, але й любов'ю до зміни їх дизайну. У випадку із новим смартфоном OnePlus 7 Pro він вирішив створити ексклюзивну версію із прозорою задньою кришкою.

Завдяки наявності в пристрої рухомих елементів, результат вийшов украй цікавим.

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Процес розбирання смартфона та проблеми. Щоб зробити прозору версію OnePlus 7 Pro, блогеру довелося розібрати смартфон. Для цього він розігрів задню кришку феном і акуратно від'єднав її за допомогою ножа і присоски.

Через неуважність Нільсон відірвав кабель, що з'єднує спалах і лазерний автофокус з основною платою. Втім, на працездатність пристрою це не вплинуло.

Створення екслюзивної версії OnePlus 7 Pro – дивіться відео

Висувний механізм фронтальної камери. Пізніше блогер зняв захисну пластикову пластину, що прикриває плату. Це відкрило доступ до підйомних механізмів фронтальної камери. Конструктивно він ніяк не відрізняється від тих, що використовуються в смартфонах Oppo і Vivo. При фізичному натисканні на камеру спрацьовує захисний механізм, і вона ховається всередині корпусу.

Створення прозорої кришки. Потім Нільсон взявся за задню кришку. На її внутрішню сторону була наклеєна плівка синього кольору, а ось логотип і назву компанії нанесли безпосередньо на саме скло. Останнє, до речі, має матову обробку.

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Після цього Зак повернув кришку на місце, приклеївши її за допомогою двостороннього скотча. В результаті у нього вийшла ексклюзивна версія OnePlus 7 Pro з прозорим задником, під яким видно роботу фронтальної камери.

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