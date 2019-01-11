Виглядає неймовірно: Lenovo запатентувала гнучкий ноутбук

Поки виробники споживчої електроніки змагаються в розробці та випуску гнучких смартфонів, компанія Lenovo вирішила піти далі. Китайський виробник запатентував концепт гнучкого ноутбука.

Про це повідомляє 4PDA.

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Супровідна документація описує лептоп оригінального дизайну, позбавлений традиційних петель, роль яких виконує гнучка панель на стику клавіатури і OLED-дисплея.



Концепт гнучкого ноутбука від Lenovo



Гнучкий ноутбук Lenovo може увійти до лінійки YOGA

Креслення вказують на те, що згинатися може і сам екран, даючи змогу відрегулювати кут свого нахилу. В описі також передбачається використання тачскріна замість звичайної матриці.

Ймовірно, мова йде про розширення лінійки YOGA – ноутбуки цієї серії відомі користувачам широкими можливостями регулювання екрану і корпусу лептопа.



Дата презентації гнучкого ноутбука Lenovo наразі не відома

Терміни закінчення розробки і надходження новинки в продаж компанія поки не озвучувала.

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