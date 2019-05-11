Виглядає стильно: Huawei придумала нове рішення для селфі-камери

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Huawei придумала нове рішення для селфі-камери
Huawei придумала нове рішення для селфі-камери / nl.letsgodigital.org

Нині ми вже бачили чимало оригінальних рішень, щоб заховати фронтальну камеру смартфона. Це моноброва, висувна камера, слайдер, краплеподібний виріз, і “дірка” в екрані. Та Huawei цього замало, тож виробник шукає нові методи.

Letsgodigital передає, що виробник вже запатентував нову технологію, щоб збільшити дисплей та заховати фронтальну камеру.

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Що передбачає патент. новий смартфон Huawei отримає незвичний повноекранний дизайн. Його дисплей не отримає ні вирізів і отворів. Та все ж камеру розмістили на передній стороні. Верхня частина смартфона закруглена, саме в цій невеличкій опуклості й розмістили датчик камери.

Що стосується основної камери — то вона розміщена на традиційному місці — на тильній панелі. Вона має два датчики, а нижче розміщені світлодіодний спалах і дактилоскопічний датчик.

Hauwei придумала нове рішення для селфі-камери

Виглядає екран непогано

Також внизу видно роз'єм 3,5 мм для підключення навушників.

Для чого це Huawei. Наразі китайська компанія займає друге місце у світовому рейтингу виробників смартфонів, поступаючись лише Samsung. При цьому китайці не приховують амбіцій стати найкращими. Для цього Huawei потрібно створювати справді унікальні продукти.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Huawei
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