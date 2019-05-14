Має цікавий вигляд: у мережі з’явились свіжі фото iPhone 11 та iPhone Xr 2
В інтернеті продовжує з’являтись нова інформація про майбутні новинки від Apple – новий флагман, який може отримати назву iPhone 11, а також більш бюджетна версія iPhone Xr 2.
Чергову порцію інформації, а також нові фото оприлюднив журналіст Марк Гурман.
Що відомо про майбутні новинки. Нові знімки підтверджують вже наявну інформацію про те, що смартфони отримають потрійну основну камеру. Вона буде розташована у квадратному модулі разом із спалахом.
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Lightning-порт в iPhone 11 залишився на місці. iPhone Xr 2 отримає подвійну основну камеру (попередня версія має одинарну камеру) з об'єктивом в колір корпусу.
Обидві новинки отримають процесор A13, побудований за 7-нанометровим техпроцесом. iPhone 11 буде оснащений 4 ГБ оперативної пам’яті.
Раніше також була інформація, що роздільна здатність основного модуля камери iPhone Xr 2 буде 12 Мп. Смартфон буде оснащений IPS-дисплеєм з діагоналлю 6,1 дюйма.
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