Має цікавий вигляд: у мережі з’явились свіжі фото iPhone 11 та iPhone Xr 2

1633 Читать новость на русском
Нові фото iPhone 11 і iPhone Xr 2
Нові фото iPhone 11 і iPhone Xr 2 / Фото з соцмереж

В інтернеті продовжує з’являтись нова інформація про майбутні новинки від Apple – новий флагман, який може отримати назву iPhone 11, а також більш бюджетна версія iPhone Xr 2.

Чергову порцію інформації, а також нові фото оприлюднив журналіст Марк Гурман.

Що відомо про майбутні новинки. Нові знімки підтверджують вже наявну інформацію про те, що смартфони отримають потрійну основну камеру. Вона буде розташована у квадратному модулі разом із спалахом.

Читайте також:  Які iPhone та iPad можуть не отримати оновлення до iOS 13

Lightning-порт в iPhone 11 залишився на місці. iPhone Xr 2 отримає подвійну основну камеру (попередня версія має одинарну камеру) з об'єктивом в колір корпусу.

Обидві новинки отримають процесор A13, побудований за 7-нанометровим техпроцесом. iPhone 11 буде оснащений 4 ГБ оперативної пам’яті.

Раніше також була інформація, що роздільна здатність основного модуля камери iPhone Xr 2 буде 12 Мп. Смартфон буде оснащений IPS-дисплеєм з діагоналлю 6,1 дюйма.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів може приїхати в Україну
сьогодні
16258
Теги: Техно Новини Техно Смартфони iPhone iPhone Xr Apple
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
OnePlus 7 представили офіційно: характеристики і ціна нового вбивці флагманів
14 травня 21:06 OnePlus 7 представили офіційно: характеристики і ціна нового вбивці флагманів
1663
Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу
14 травня 20:07 Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу
Анастасія Можаровська 2525
Підсумки Google I/O 2019: що представила компанія
13 травня 08:45 Підсумки Google I/O 2019: що представила компанія
816
Хто такий Джек Дорсі: засновник Twitter, який перетворив дитячу мрію у мільярди
12 травня 18:03 Хто такий Джек Дорсі: засновник Twitter, який перетворив дитячу мрію у мільярди
Анастасія Можаровська 1844
Від продавців рису до гігантів ринку електроніки: як розвивалася компанія Sony
11 травня 22:04 Від продавців рису до гігантів ринку електроніки: як розвивалася компанія Sony
Анастасія Можаровська 1178
Новини
Більше новин
Залиште відгук