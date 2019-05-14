Має цікавий вигляд: у мережі з’явились свіжі фото iPhone 11 та iPhone Xr 2

В інтернеті продовжує з’являтись нова інформація про майбутні новинки від Apple – новий флагман, який може отримати назву iPhone 11, а також більш бюджетна версія iPhone Xr 2.

Чергову порцію інформації, а також нові фото оприлюднив журналіст Марк Гурман.

Що відомо про майбутні новинки. Нові знімки підтверджують вже наявну інформацію про те, що смартфони отримають потрійну основну камеру. Вона буде розташована у квадратному модулі разом із спалахом.

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Alleged next iPhone case moldings show what we discussed in our story last week in terms of new cameras. 3 on the high end, 2 on the new XR. Plus all models apparently getting a square, at least based on this one mold floating around. https://t.co/BhAFTZZL6u pic.twitter.com/QlNJTsApzX — Mark Gurman (@markgurman) May 13, 2019

Lightning-порт в iPhone 11 залишився на місці. iPhone Xr 2 отримає подвійну основну камеру (попередня версія має одинарну камеру) з об'єктивом в колір корпусу.

Обидві новинки отримають процесор A13, побудований за 7-нанометровим техпроцесом. iPhone 11 буде оснащений 4 ГБ оперативної пам’яті.

Раніше також була інформація, що роздільна здатність основного модуля камери iPhone Xr 2 буде 12 Мп. Смартфон буде оснащений IPS-дисплеєм з діагоналлю 6,1 дюйма.

And this is the upcoming #iPhoneXR successor! As usual, 360° video + gorgeous 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends over @Pricebaba -> https://t.co/M8q60b3rar pic.twitter.com/ZDNus7KLfQ — Steve H.McFly (@OnLeaks) May 8, 2019

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