Виглядає цікаво: Xiaomi випустила зубну щітку із кольоровим сенсорним екраном

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Xiaomi випустила зубну щітку із сенсорним екраном
Xiaomi випустила зубну щітку із сенсорним екраном

Китайський виробник Xiaomi розробив новий цікавий продукт – зубну щітку Oclean X Smart Electric Toothbrush. Вона не лише автоматично чистить зуби, але й отримала кольоровий сенсорний дисплей.

Як пише gagadget.com, новинка отримала пластиковий корпус із захистом від води IPX7, прогумованими вставками і знімними насадками.

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Для чого потрібен екран. Щітка оснащена кольоровим сенсорним дисплеєм овальної форми. На ньому відображається час, погода, режими і інтенсивність чистки, інформація про стан зубів тощо.

Раніше подібну інформацію можна було побачити у додатку на смартфоні.

Oclean X Smart Electric Toothbrush

Щітка отримала сенсорний дисплей

Окрім того, новинка укомплектована спеціальним зарядним пристроєм, який кріпиться на горизонтальну і вертикальну поверхні.

Ціна. Oclean X Smart Electric Toothbrush оцінена у 43 долари (1200 гривень).

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Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Xiaomi
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