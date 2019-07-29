Вихід гнучкого смартфона Huawei Mate X знову перенесли: причини

Гнучкий смартфон Huawei Mate X анонсували ще у лютому на виставці MWC 2019. Нещодавно оновлений смартфон засвітився в руках очільника компанії, і мережею почали ширитися чутки, що анонс пристрою запланували на вересень. Однак плани компанії різко змінилися.

Президент мобільного підрозділу китайської компанії Хе Ган заявив, що Huawei Mate X не готовий до випуску на ринок, повідомляє GSMArena.

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Чому затримують випуск смартфона Huawei Mate X? За його словами, компанія все ще оптимізує конструкцію апарату, щоб він відповідав стандартам якості Huawei. Він також зазначив, що процес створення пристрою виявився більш складним, ніж очікувалося, через новизну дизайну і методи виробництва.

Кожному варто зрозумінити, що вимоги Huawei до якості дуже високі. Якщо смартфон не відповідає цим вимогам, ми не дозволимо такому продукту вийти на ринок. Ми вклали значні кошти в Mate X. Ми гарантуємо високу якість продукції з хорошим споживчим досвідом,

– заявив Хе Ган в інтерв'ю журналістам.

Оновлений Huawei Mate X. Зауважимо, минулого тижня оновлену ​​ревізію гнучкого смартфона Huawei Mate X помітили в руках глави компанії Річарда Ю.

На відміну від попередньої версії, ґаджет отримав четверту камеру, збільшену кнопку з червоною вставкою для розблокування шарніра і текстуровану композитну вставку на лінії згину із зовнішнього боку корпусу.

Огляд смартфона Huawei Mate X – дивіться відео

Дата виходу та ціна Huawei Mate X. Дата початку продажів Huawei Mate X як і раніше не оголошена. Точної інформації про вартість Huawei Mate X поки немає. За чутками, він обійдеться в 2 299 євро (близько 65 200 гривень).

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