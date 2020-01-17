Вихід гри Cyberpunk 2077 перенесли: причини та нова дата релізу

Багато студій запланували релізи своїх найгучніших проєктів на весну 2020 року. Одним із найбільш очікуваних – був Cyberpunk 2077. Чому був? Тому що польська студія CD Projekt RED перенесла реліз довгоочікуваної гри.

Нова дата релізу

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Керівництво CD Projekt опублікувало невелике текстове звернення до своїх шанувальників. Суть послання Марчіна Івіньского і Адама Бадовського гранично проста: дату релізу Cyberpunk вирішили пересунути з 16 квітня на 15 вересня 2020 року.

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) January 16, 2020

Причини перенесення дати релізу

Автори стверджують, що новинка готова і в неї можна вже грати, але їм хочеться більшого. Оскільки це величезний проєкт з масштабним містом і безліччю історій, вони жадають зробити все ідеально і кілька місяців розробки їм в цьому допоможуть.

Трейлер гри Cyberpunk 2077 – дивіться відео

Варто відзначити, що новина про перенесення Cyberpunk здивувала не всіх: дехто вже давно підозрював, що поляки не встигнуть вчасно. Зокрема, співзасновник Rock, Paper, Shotgun Джон Уокер заявляв, що з'їсть свої штани, якщо гра вийде в квітні.

Інша гра студії теж вийде із запізненням

Як виявилося, мультиплеєрний проєкт за Cyberpunk 2077 теж запізниться. Під час розмови з інвесторами старший віце-президент з розвитку бізнесу Міхал Новаковський наголосив, що прем'єри в 2021 році можна не чекати. Крім того, він зазначив, що це і є той самий таємничий AAA-проект який розробляють паралельно "кіберпанку".

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