Вікна з нового матеріалу забезпечать будівлі безкоштовної енергією

Австралійські вчені наблизилися до реалізації давньої інженерної мрії – створити вікна, які крім основної функції будуть ще й виробляти електроенергію. Причому в обсязі, який дозволить великим офісним будівлям бути повністю незалежними. Їм вдалося створити перовскітним фотоелементи досить високої продуктивності, стабільності та прозорості, щоб замінити ними традиційні вікна.

Напівпрозорі сонячні елементи розробили фахівці Університету Монаш і Національного наукового агентства Австралії. За стабільністю і продуктивністю вони не поступаються сонячним панелям, які встановлюють на дахах, повідомляє New Atlas.

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Вони складаються з перовскитів, які можуть ефективно конвертувати ультрафіолет і видиме світло в електрику, і органічного напівпровідника, що заміняє матеріал Spiro-OMeTAD.

Сонячна покрівля має ККД від 15% до 20%. ККД напівпрозорих елементів – 17%, при цьому вони все ще здатні пропускати понад 10% світла, так що вони виконують своє завдання. Давно була мрія мати вікна, що генерують електрику, тепер це стане можливим,

– пояснив професор Яцек Ясіняк.

За оцінками розробників, такі вікна могли б виробляти близько 140 ват на квадратний метр. А витрати на впровадження технології у виробництво великих вікон для багатоповерхових будівель виявляться мінімальними. Але навіть у разі додаткових витрат будівля буде отримувати електрику безкоштовно.

Як застосують розробку

Об'єднавшись з виробником вікон, компанією Viridian Glass, команда вчених розраховує довести розробку до ринку. Правда, скільки доведеться почекати – поки не ясно, очевидно, що технологію потрібно ще доопрацювати, підвищити пропускну спроможність нових сонячних елементів хоча б до 30-40%.

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