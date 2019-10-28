Винайшли ґаджет, який перероблятиме пластик в космосі

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Винайшли пристрій, який допоможе космонавтам позбутися пластикових відходів
Винайшли пристрій, який допоможе космонавтам позбутися пластикових відходів / Universe Today

Однією з головних проблем Міжнародної космічної станції науковці називають процес утилізації відходів. Окрім того виникають проблеми із транспортуванням на МКС великих пластикових та металічних конструкцій.

Однак ці проблеми можна буде вирішити за допомогою нового ґаджета, який незабаром отримають у своє озброєння астронавти, повідомляє Futurism.

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Особливості нового пристрою. Компанія Additive Manufacturing Facility оголосила про запуск спеціального апарату для Міжнародної космічної станції. Головним завданням пристрою буде переробка пластикових відходів і сміття в сировину для 3D-принтера, який вже перебуває на борту станції.


Пристрій перероблятиме пластик на МКС

Користь. За словами творців апарату, подібні технології допоможуть людству в освоєнні космосу, створюючи стійкі виробничі системи, які не залежать від ресурсів Землі. Це також призведе до зниження ваги корисних навантажень, привезених із Землі.

Коли новий пристрій почне роботу? Зауважимо, космічний корабель Northrop Grunman Cygnus з новим пристроєм на борту повинен вийти на орбіту 2 листопада.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Космос Новини Техно Розробки Екологія МКС
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