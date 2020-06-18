Через коронавируса фабрику Lucid Motors закрили, і компанія не встигне почати випуск електричного седана Air з 9 вересня, як обіцяла. Однак тепер компанія обіцяє поділитися точними подробицями автівки у вересні.

У компанії зазначили, що 9 вересня відбудеться онлайн-презентація, на якій обіцяють розкрити більше інформації, ніж просто зовнішній і внутрішній вигляд машини, пише TechCrunch.

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Седан Lucid Air за ціною в 60 000 доларів був представлений в 2017 році, але тоді компанії не вдалося залучити кошти на виробництво. Удача прийшла в 2018 році, коли державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії повірив в компанію і вклав в неї близько 1 мільярда доларів.

В кінці минулого року компанія відкрила, нарешті, попередні замовлення — за 1 000 доларів жителі європейських країн могли забронювати перший електромобіль Lucid. А перші поставки були заплановані на 9 вересня 2020 року, однак пандемія коронавірусу зіпсувала ці плани. Тепер їх перенесли на початок 2021 року.

Отримавши дозвіл від влади Арізони на відновлення робіт на заводі, Lucid почала нарощувати штат співробітників. За минулі три місяці до компанії приєдналося понад 160 нових співробітників, а до кінця 2020 року наймуть ще 700 осіб.

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Конкуренція з Tesla Model S

Вперше компанія Lucid Motors представила розкішний седан Lucid Air в 2016 році. Електромобіль класу "люкс" з запасом ходу близько 650 км у поєднанні з двигуном в 1000 к.с. і розгоном до 100 км/год за 2,5 секунди тут же назвали "вбивцею Tesla Model S". Проте, його тріумфальної появи довелося чекати більше чотирьох років.