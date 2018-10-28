Випуск бюджетних смартфонів міг привести LG до банкрутства

Компанія LG Electronics опублікувала фінансовий звіт за третій квартал 2018 року. LG вдалося збільшити свої прибутки за рахунок відмови від виробництві бюджетних смартфонів.

Про це повідомляє Ferra.

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Компанія отримала загальний обсяг продажів в 13,76 мільярда доларів і операційний прибуток в 667,7 мільйонів. Це найвищий показник прибутку серед трьох кварталів поточного року і на 45% вище в порівнянні з результатом аналогічного кварталу минулого року.

За словами виробника, його мобільний підрозділ істотно скоротив збитки. Так, все вірно, мобільний напрямок LG збитковий. Скорочення збитків компанія списує на нову стратегію, в рамках якої вона відмовилася від бюджетних моделей і зосередилася на середньому класі і флагманах.



Смартфон LG V40 ThinQ

Мобільний підрозділ отримав за квартал дохід з продажів в обсязі 1,82 сільярда доларів, а операційний збиток склав 130,5 мільйонів доларів. У четвертому кварталі компанія покладає великі надії на новий флагманський смартфон LG V40 ThinQ.

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