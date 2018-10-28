Випуск бюджетних смартфонів міг привести LG до банкрутства

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Випуск бюджетних смартфонів міг привести LG до банкрутства
Випуск бюджетних смартфонів міг привести LG до банкрутства / Фото з вільних джерел

Компанія LG Electronics опублікувала фінансовий звіт за третій квартал 2018 року. LG вдалося збільшити свої прибутки за рахунок відмови від виробництві бюджетних смартфонів.

Про це повідомляє Ferra.

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Компанія отримала загальний обсяг продажів в 13,76 мільярда доларів і операційний прибуток в 667,7 мільйонів. Це найвищий показник прибутку серед трьох кварталів поточного року і на 45% вище в порівнянні з результатом аналогічного кварталу минулого року.

За словами виробника, його мобільний підрозділ істотно скоротив збитки. Так, все вірно, мобільний напрямок LG збитковий. Скорочення збитків компанія списує на нову стратегію, в рамках якої вона відмовилася від бюджетних моделей і зосередилася на середньому класі і флагманах.

LG V40 ThinQ
Смартфон LG V40 ThinQ

Мобільний підрозділ отримав за квартал дохід з продажів в обсязі 1,82 сільярда доларів, а операційний збиток склав 130,5 мільйонів доларів. У четвертому кварталі компанія покладає великі надії на новий флагманський смартфон LG V40 ThinQ.

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Теги: Техно Смартфони LG
Джерело: Техно
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