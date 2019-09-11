Випустили екологічний смартфон, в якому можна самостійно замінити застарілі деталі

Нідерландський стартап Fairphone розробив "етичний" смартфон, компоненти якого можна покращувати самому. Він отримав назву Fairphone 3.

Розробники стверджують, що їхня новинка має менш шкідливий вплив на навколишнє середовище, в також забезпечує кращі умови для робітників, передає TechCrunch.

Цікаво: Найкращі смартфони серпня – рейтинг Техно 24

Що про нього відомо. Смартфон працює на базі Android. Діагональ дисплея становить 5,7 дюйма. Він оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 632 у парі з 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті.

Смартфон має дві камери – 12 Мп і 8 Мп. Ємність батареї складає 3000 мАг. Також він оснащений модулем NFC для безконтактної оплати.

Деталі можна замінити самостійно

Фішки. Головна відмінність Fairphone 3 полягає в тому, що має менший негативний вплив на навколишнє середовище.

Ще одна його особливість — користувач може самостійно замінювати застарілі модулі. Тобто якщо користувач хоче отримати більш сучасні характеристики, то може самостійно замінити їх на нові. Замість того, щоб викидати смартфон і купувати новий.

Ціна. Вартість екологічного Fairphone 3 становить 450 євро (це 12 600 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно