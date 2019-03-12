Випустили монету на честь Стівена Хокінга: як вона виглядає

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Випустили монету на честь Стівена Хокінга: як вона виглядає
Випустили монету на честь Стівена Хокінга: як вона виглядає / Meduza.io

Королівський монетний двір Великобританії випустив монету на честь вченого Стівена Хокінга. На монеті номіналом в 50 пенсів зображена чорна діра – саме їх вивченням займався знаменитий учений.

Монети з чорною дірою випущені у виконанні з різних сплавів і коштують від 10 до 795 фунтів. Весь тираж монет вже зарезервовано, повідомив Королівський монетний двір у своєму твіттері. Усі монети виконано в золоті. Про це повідомляє Meduza.

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Я намагалася помістити велику чорну діру на крихітну монету і хотіла б, щоб він ( Хокінг, – ред. Техно 24) все ще був тут, щоб посміятися над цим,
– розповіла Едвіна Елліс, яка розробила дизайн монети.

Повідомлення про старт продажів пам'ятних монет, розмістили у Твіттері Королівського монетного двору.

Хто такий Стівен Хокінг? Відомий фізик-теоретик, відомий дослідник чорних дір. Помер 14 березня 2018 року.

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Теги: Техно Космос Стівен Хокінг
Джерело: 24 Канал
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