Virgin Orbit провела фінальні випробування перед першим запуском LauncherOne

Авіакосмічна компанія Річарда Бренсона готується до першого орбітального запуску ракети LauncherOne з-під крила модифікованого "Боїнга". Попри пандемію, Virgin Orbit планує дотримуватися графіка, щоб почати доставку малих супутників на орбіту вже в 2021 році.

Літак Cosmic Girl, переобладнаний Boeing 747, з ракетою LauncherOne піднявся з космодрому Мохаве у Каліфорнії і здійснив політ над водами Тихого океану, відпрацьовуючи маневр запуску. Подібні випробування компанія вже проводила в минулому, але на цей раз ракета була не муляжем, а справжньою, з баками, наповненими пальним RP-1 і рідким азотом, пише The Verge.

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Підготовка до польоту

Напередодні, в заяві для преси Virgin Orbit назвала майбутній політ "генеральною репетицією" для літака і наземних служб, за винятком використання рідкого азоту – більш безпечної альтернативи рідкому кисневому паливу, яке використовується в LauncherOne. Крім того, випробування стали "останнім важливим етапом перед Launch Demo", першим орбітальним запуском.

Now THAT’s what I call a drop test! Video from today’s very successful drop test of our #LauncherOne small satellite launch vehicle. More photos and videos coming soon. pic.twitter.com/aOib4HYVPU — Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) 10 липня 2019 р.

Випробування повинні були пройти раніше, але через коронавірус їх довелося перенести. Virgin Orbit входить в число компаній, яким дозволено продовжувати діяльність під час пандемії, але на один тиждень співробітників відправили по домівках, щоб переобладнати центр керування польотами під вимоги дотримання дистанції. Працювати з центру продовжать лише 10% штату, інші приєднаються дистанційно.

Дата першого польоту

Представники компанії не уточнили, коли саме відбудеться перший запуск LauncherOne, призначений для доставки супутників на низькі орбіти. Раніше він планувався через кілька тижнів після фінальних випробувань, але пандемія могла внести корективи в цей графік.

Перші випробування LauncherOne відбулися в липні минулого року – тоді ракета була скинута з крила Cosmic Girl в небі над Південною Каліфорнією. Тоді ж керівництво заявило, що приватні клієнти Virgin Orbit зможуть відправити свої супутники на орбіту Землі вже в 2021 році. А незабаром після цього з'явиться можливість посилати зонди набагато далі – на Марс.

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