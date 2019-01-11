Виставка CES 2019: що представили у Лас-Вегасі українці

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Виставка CES 2019: український стартап FunLight
Виставка CES 2019: український стартап FunLight / ain.ua

11 січня завершується одна з найбільших у світі виставок техніки CES 2019. До США привезли свою продукцію і українці. Загалом, на CES в рамках українського павільйону було представлено 8 проектів.

Про це пише AIN.UA.

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Отож на CES 2019 були представлені такі українські продукти:

FunLight

Це стартап, що працює над створенням розважальних атракціонів в торгових центрах і тематичних парках. Для цього використовують проектори та датчики відстеження руху, щоб перетворити стіни і підлогу в інтерактивну поверхню.

Свій пілотний атракціон FunLight відкрили у жовтні 2018 року в ТЦ Lavina Mall в Києві.

Flasty

Ця компанія займається виробництвом 3D-принтерів. Зокрема, в арсеналі професійний принтер для великогабаритної друку Flasty GT, пристрій для друку виробів поменше Flasty SM, а також сервіс для віддаленої 3D-друку Flasty Jade.

Flasty

Харчовий 3D-принтер CHOCOLA3D

Також українці розробили харчовий 3D-принтер CHOCOLA3D. За словами розробників, це перший подібний пристрій в світі. Він вміє друкувати шоколадні, фруктові, м'ясні, сирні вироби на різних харчових поверхнях: хлібі, печива, вафлях і так далі.

Jollylook

Проект працює над аналоговим вінтажним фотоапаратом. Jollylook відрізняється особливим зовнішнім виглядом, а також здатністю моментально проявляти фотографії.

Nuka

Цей стартап створив "вічні" блокнот і олівець. Користувачі можуть записувати у блокнот, а потім прати їх і писати знову. При цьому олівець не потрібно регулярно заточувати або заповнювати чорнилом.

RAWR

Це розумний нашийник для собак. Він відстежує геолокацію домашнього улюбленця, історію його пересувань, фізичну активність, кількість споживаних калорій, пульс тощо.

Розумний нашийник для собак

Розумний нашийник для собак

Photon_LMS

Це портативна фотостудія для предметної фотографії. Її творці відзначають легкість установки, контроль за світлом, а також низьку вартість продукту в порівнянні з подібними рішеннями. Photon_LMS призначена для професійних фотографів, а також ecommerce-бізнесу.

Whooshi

Українці працюють над пристроєм для прослуховування музики. Whooshi має дві основні функції - вона покращує якість звучання, а також робить провідні навушники власника бездротовими.

Whooshi

Whooshi – пристрій для прослуховування музики 

iGlam

Це прикраса, яка може змінювати свій колір, залежно від одягу. Пристрій працює на одному заряді 5 годин.

"Всі приїхали з прототипами або передсерійними зразками своїх продуктів. Цілі у всіх схожі – прискорити розвиток бізнесу. Йдеться про пошук нових партнерів, рітейлерів та інвесторів, а також демонстрацію продукту для медіа", – розповів журналіст, що присутній на виставці.

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Теги: CES 2019 Техно IT-бізнес
Джерело: Техно
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