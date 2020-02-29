Вітер став найзатребуванішим джерелом чистої енергії в США

Управління енергетичної інформації США опублікувало підсумкові дані про структуру енергобалансу за 2019 рік. З них випливає, що вперше в історії країни вироблення на вітрових електростанціях перевершили вироблення на ГЕС. В майбутньому частка вітрової енергії в енергобалансі США буде тільки збільшуватися і до 2030 року може скласти 20%.

У 2019 вітер став наймасовішим джерелом відновлюваної енергії в США. За даними Управління енергетичної інформації США (EIA), за минулий рік вітрові електростанції виробили 300 мільйонів МВт/год енергії. Це на 26 мільйонів МВт/год більше, ніж у гідроелектростанцій, зазначає CNBC.

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Ринок вітрової відновлюваної енергії США зростає

Енергія вітру обійшла гідроенергетику вперше в історії країни. Цей результат був досягнутий завдяки постійному зростанню сектора протягом останнього десятиліття. На кінець 2019 року в США було встановлено 103 ГВт вітрових електростанцій, з яких 77% введені в експлуатацію протягом останніх десяти років. Загальна потужність ГЕС при цьому склала 80 ГВт.



Популярність вітрових електростанцій в США постійно зростає

За оцінкою EIA, до 2030 року частка вітру в загальному виробленні електроенергії досягне 20%. Це стане можливим коштом інвестицій в розмірі 62 мільярдів, які будуть вкладені в галузь в найближчі кілька років.

Раніше Управління енергетичної інформації зробило прогноз, згідно з яким через 20 років, до 2040 року, вітрові електростанції обійдуть за показниками генерації газові електростанції. Однак слід врахувати, що це досить консервативний прогноз. В реальності ситуація може змінитися швидше.

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