Витік даних через бота UA Baza: поліція знайшла "винуватця"

Поліція провела розслідування у справі про витік персональних даних українців через Telegram-бот UA Baza. Правоохоронці з'ясували, що інформація з даними могла бути скопійована із сервісу Опендатабот.

Як розповіли у пресслужбі Нацполіції, вони проаналізували інформацію, яка була поширена через бот, і з'ясували, що вона "має ознаки фрагментарних наборів даних, скомпільованих з різних джерел і ресурсів, зокрема Опендатабот".

Детальніше по темі Бот у Telegram UA Baza, що злив 26 мільйонів документів українців, знову працює

При цьому в поліції додали, що застосунок Дія не причетний до витоку даних.

Реакція Опендатабот

При цьому у сервісі Опендатабот вже заперечили причетність до витоку даних. Там пояснили, що їхній сервіс містить лише публічну інформацію, яку отримують на порталі відкритих даних data.gov.ua, а також на офіційному API Мін'юсту.

"Персональних і банківських даних українців немає і не може бути в Опендатабот", – додали у сервісі.

Деталі про витік даних

12 травня стало відомо, що Telegram-бот UA Baza зливає персональні бази даних українців. Зокрема, бот мав 26 мільйонів посвідчень водія українців, а також там були паролі до електронної пошти, соцмереж як Вконтакте і linkedin, тощо.

Вже до кінця 12 травня у поліції заявили, що припинили діяльність цього бота. Однак, вже на наступний день творці бота заявили, що створили новий, але поки його не афішують. Станом на 14 травня цей бот досі функціонує.

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