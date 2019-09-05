Витік даних у Facebook: доступними стали 419 мільйонів номерів телефонів

Фахівці знову виявили базу даних користувачів Facebook на незахищеному сервері. У ній 419 мільйонів профілів, де вказані номери телефонів, ідентифікатори, дати народження та інша інформація.

Базу виявив експерт з безпеки Саньям Джейн, передає TechCrunch.

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Серед профілів 133 мільйони записів про американців, 18 мільйонів записів про британців і понад 50 мільйонів записів про в'єтнамців.

Що кажуть в Facebook? У соцмережі вже відредагували на інформацію про витік. Там запевняють, що інформація в базі застаріла.

"Це стара база даних. Ймовірно, витік трапилася до внесення торішніх змін, коли ми виключили можливість додавати друзів по номеру телефонів. Зараз дані видалені. Ми не знайшли доказів, що когось із постраждалих зламали", – запевнили у соцмережі.

Витік даних у Facebook

При цьому журналісти кажуть, що номери актуальні, адже вони змогли відшукати номери знайомого профілю, а дослідник навіть побачив там номери знаменитостей.

Що ще відомо про скандали із Facebook. Одним із гучних скандалів став витік у відкритий доступ понад 540 мільйонів записів користувачів. Дані користувачів були доступні на інших платформах і в хмарному сховищі Amazon.

Та чи не найскандальнішою була справа, в якій компанію звинуватили у сприянні втручанню у вибори в США. У березні 2018 року Facebook звинуватили у витоку даних 50 мільйонів користувачів. CEO Facebook Марка Цукерберга залучили у ролі свідка у справі про можливе російське втручання у вибори в США в 2016 році.

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