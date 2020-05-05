Віцепрезидент корпорації Amazon Тім Брей вирішив піти з компанії, таким чином протестуючи проти рішення компанії звільнити працівників складів. Ці люди протестували через умови роботи під час коронавірусу.

Про своє звільнення Брей заявив на своєму сайті. 1 травня був його останнім днем роботи в Amazon.

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"Це рішення, імовірно, обійдеться мені у понад мільйон доларів до вирахування податків. До того ж я втратив найкращу роботу з тих, що у мене колись були, і неймовірно хороших колег", – додав колишній віцепрезидент.

Чому протестували працівники

Як розповів Брей, працівники вийшли на протест, бо просили видати їм більше масок, а також підвищити зарплату, адже їм доводиться працювати у небезпечних умовах під час пандемії.

Це виглядає трохи дивно. Адже корпорація за час пандемії істотно збільшила прибуток. Інтернет-магазин Amazon навіть змушений знизити обсяг продажів через велику кількість замовлень. Наприкінці квітня у компанії розповіли, що наймають 75 тисяч нових працівників для складу.

Що відомо про Тіма Брея? Це канадський розробник програмного забезпечення Він є одним із авторів мови програмування XML. Він працював у сервісах Amazon з грудня 2014 року. До того він встиг попрацювати у Google, Sun Microsystems, корпорації цифрового обладнання, а також у декількох стартапах.



Він є відомим екоактивістом. Під час однієї з демонстрацій його затримала поліція. Також Брей був єдиним високопоставленим співробітником Amazon, який підписав лист акціонерам Amazon із закликом припинити підтримку сервісів Amazon щодо видобутку нафти.

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