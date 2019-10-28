Як правильно обрати витяжку для кухні: корисні поради

Людина чимало часу проводить вдома на кухні, тому перед користувачами постає завдання максимально оптимізувати для себе цей простір. Зокрема, чималу роль відіграє підбір правильної витяжки. Але як обрати для себе підходящий варіант, коли на ринку так багато пропозицій?

Ми вирішили розповісти вам, на які фактори при виборі витяжки потрібно обов’язково звернути увагу та чому до цього варто підійти із великою відповідальністю.

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Сучасний ринок пропонує широкий асортимент моделей витяжок на будь-який смак. Тож під час вибору пристрою потрібно обов’язково звернути увагу на такі критерії:

тип

режим роботи

продуктивність

управління

шумність

сервіс та гарантія

Абсолютним лідером у цьому сегменті є український бренд Pyramida, який вже понад 18 років на ринку. В їхньому асортименті найширший вибір моделей. Далі ми розглянемо особливості витяжок та критерії, за якими їх варто обирати.

Тип витяжки

Для початку звернемо вашу увагу на те, які бувають витяжки за типом. Виділяють 7 основних типів витяжок:

телескопічні

купольні

вбудовані

вертикальні

плоскі

декоративні

похилі

Зупинимось на найпопулярніших з них.



Похилі витяжки – з нахилом 30-40 градусів – зручні у користуванні, і не забирають простору над варильною поверхнею.

Телескопічні – вмонтовують у меблі: висувається лише передня панель.

Особливість вертикальних витяжок – збір повітря з двох площин: збоку по фронту та знизу. Вони сучасні, стильні і швидко очищують повітря.Проте вибір типу витяжки залежить від дизайну кухні та ваших смаків.

Управління

Типи управління бувають сенсорними, механічними. Є сучасні та зручні функції, такі як таймер з автоматичним вимкненням, економне LED-підсвічування, яке ввечері може замінити основне джерело світла.

Продуктивність

Як дізнатися, яка саме продуктивність буде оптимальною для вашої кухні? Вона визначається за формулою, де головним обчислюваним параметром є площа кухні. З точним розрахунком завжди охоче допоможе консультант у магазині. До речі, найпотужніший мотор на ринку – Aero2Jet, потужністю 320 Вт.

П (м3/год) = (S+h) * (10/15) * 1,5

Рівень шуму

Важливий момент при виборі витяжки, це – шумність. Рівень шуму залежить від швидкості, на якій працює двигун.

У витяжках Pyramida навіть на максимальних обертах шумність не перевищує 60 децибел, – це як гучність звичайної розмови. Це тихіше, ніж робота пилососа чи навіть електрочайника.

Режими роботи

Існує два режими роботи витяжки: відведення та рециркуляція. При режимі відведення витяжку під’єднують до вентиляційного каналу. Вона виводить несвіже повітря з приміщення назовні. Цей режим є найбільш ефективний і забезпечує максимальне очищення повітря.



В режимі рециркуляції витяжка пропускає повітря через вугільний фільтр – очищає і повертає назад до приміщення. Фільтри потрібно міняти раз на кілька місяців – залежно від інтенсивності експлуатації.



У всіх витяжках Pyramida встановлені 5-шарові алюмінієві фільтри, які вловлюють кіптяву та жир. Вони захищають мотор від засмічення та швидкого зношення. Самі фільтри достатньо час від часу мити вручну або у посудомийній машині.

Гарантія якості

Важливим критерієм при виборі витяжки є гарантія на продукцію від виробника та мережа сервісних центрів. Pyramida дає 3 роки повної гарантії на всю техніку і має мережу з 80 сервісних центрів



Сподіваємося, ця інформація була корисною для вас і допоможе зробити правильний вибір. Не економте на чистому повітрі та здоров’ї. Обирайте перевірену техніку для кухні, яка ідеально впишеться у ваш інтер’єр і служитиме не один рік.