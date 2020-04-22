Vivaldi представила браузер для ПК і смартфонів з блокувальником реклами

Норвезька компанія Vivaldi Technologies представила відразу дві нові версії фірмового браузера. Одночасно з десктопним Vivaldi 3.0 для завантаження стала доступна і перша стабільна Android-версія програми. Відмінними рисами програмних новинок стали просунутий захист від трекінгу і нав'язливих банерів, широкі можливості кастомізації і оригінальна система навігації.

Завантажити оновлений браузер Vivaldi для Windows або Android можна на офіційному сайті компанії.

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Особливості браузера

Обидві версії новинки отримали вбудований блокувальник "стеження" і реклами Tracker Radar від компанії DuckDuckGo, що забезпечує ефективний захист від спроб деяких веб-сайтів відстежити активність користувачів.

На вибір надається три рівні блокування, що дозволяють використовувати як єдині налаштування для всіх сайтів, так і встановлювати індивідуальну конфігурацію для кожного з них.



Браузер може блокувати відстежування та небажаний контент на сайтах

За замовчуванням блокувальник реклами відключений – користувачі будуть самостійно вирішувати, які сайти можуть заробляти на її демонстрації. Загальна кількість заблокованих трекерів і банерів можна подивитись, натиснувши на іконку блокувальника в адресному рядку.

Новий браузер для ПК та смартфонів

Десктопна версія Vivaldi 3.0 пропонує вбудований таймер і будильник, а також унікальний інструмент для прискорення роботи в браузері – просторову навігацію. Остання дає можливість швидко переміщатися між посиланнями на сторінці шляхом утримування Shift і одночасного натискання клавіш зі стрілками.

Мобільна версія браузера підтримується на пристроях під керуванням Android 5.0 і вище, включаючи планшети. Вона пропонує рішення в стилі деськтопної версії з панеллю вкладок у верхній частині екрану, що дозволяє бачити всі відкриті вкладки і легко перемикатися між ними.

Для збереження екранного простору, при перегляді веб-сторінок панелі з кнопками ховаються за межами дисплея. Ще одна особливість Android-версії програми – вбудований редактор зображень.

Безпека

Vivaldi забезпечує безпечну синхронізацію даних (закладки, експрес-панель, збережені паролі, автозаповнення форм, історія, замітки), використовуючи наскрізне шифрування між різними версіями браузера, встановленими на різних пристроях. Компанія запевняє, що сторонні ресурси при цьому не використовуються – додаток зберігає всі дані синхронізації в зашифрованому вигляді на власних серверах в Ісландії.



Vivaldi влодіє високим рівнем захисту користданих

Додатковий захист даних користувачів надають приватні вкладки, при роботі з якими програма не зберігає історію пошуку і перегляду, видаляє cookies і тимчасові файли після закінчення роботи.

Ергономічність

В обох версіях Vivaldi можна створити кілька експрес-панелей для різних завдань, розподілити закладки за категоріями і згрупувати їх в папки. Для зручності роботи передбачена можливість налаштування інтерфейсу: теми оформлення, масштабування і режим читання. Швидко перейти на пошукову систему можна за допомогою префіксів в адресному рядку.

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