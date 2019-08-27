Vivo Nex 3 5G: дата анонсу та характеристики смартфона із "дисплеєм-водоспадом"

Чутки щодо дизайну та технічних характеристик флагманського смартфона Vivo Nex 3 вже неодноразово з'явилися в мережі. Нова публікація, яку зробили представники компанії, підтвердила частину з них та розсекретила дату презентації смартфона.

Дисплей. Відповідно до опублікованого зображення, дисплей Vivo Nex 3 5G займе 99,6% площі фронтальної панелі смартфона, повідомляє Gizmochina.

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Вражаючого показника виробникові вдалося домогтися за рахунок загнутих майже під прямим кутом країв екрану.



Дисплей Vivo Nex 3 5G займе 99,6% передньої панелі

Основні характеристики. Смартфон Vivo Nex 3 5G оснащений новітнім флагманським процесором Snapdragon 855 Plus і підтримує роботу в мобільних мережах п'ятого покоління.

З чуток, новинка збереже 3,5-міліметровий аудіороз'єм і отримає підтримку функції швидкої зарядки потужністю 44 Вт.



Дизайн смартфона Vivo Nex 3 5G

Ґаджету приписують потрійну основну камеру з роздільною здатністю основного сенсора 64 Мп і селфі-модуль на висувному механізмі.

Дата анонсу та ціна. За словами представників Vivo , смартфон Nex 3 з 5G-модемом представлять в Китаї вже у вересні. Точна дата анонса і ціна флагманського пристрою поки не оголошені.

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