Vivo Nex 3 5G представили офіційно: характеристики і ціна смартфона з унікальним дисплеєм

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Vivo Nex 3 5G - ціна, огляд смартфона з екраном-водоспадом
Vivo Nex 3 5G: характеристики і ціна / slashgear.com

Компанія Vivo провела презентацію та офіційно представила свій новий смартфон Nex 3 5G. Це перший в світі смартфон з екраном-водоспадом.

Дизайн. Чи не головною особливістю новинки став його унікальний дисплей. Його бічні рамки ніби розтікаються по боках. Завдяки цьому екран виглядає дійсно безрамковим – він займає 99,6% площі фронтальної поверхні. Селфі-камера захована і з’являється у спеціальному висувному механізмі.

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Новинка отримала дисплей OLED діагоналлю 6,89 дюйма роздільною здатністю Full HD +.

Vivo Nex 3 5G

Vivo Nex 3 5G отримав унікальний дисплей 

Характеристики. Новинка оснащена процесором SoC Snapdragon 855 Plus. Що працює у парі з 8 або 12 ГБ оперативної і 256 ГБ флеш-пам'яті.

Ємність акумулятора – 4500 мАг з підтримкою швидкої 44-ватної зарядки.

Vivo Nex 3 5G

Основна камера – потрійна

Основна камера складається із трьох датчиків – основного Samsung ISOCELL Bright GW1 з роздільною здатністю 64 Мп, ширококутний модуль на 13 Мп та 13-мегапіксельний телеоб’єктив. Фронтальна камера має роздільну здатність 16 Мп.

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Ціна

  1. Вартість Vivo Nex 3 з підтримкою 5G з 8 ГБ оперативної і 128 ГБ флеш-пам'яті оцінена у 705 доларів (17 600 гривень);
  2. Версія Vivo Nex 3 5G з 256 ГБ флеш-пам'яті коштує 810 доларів (20 200 гривень);
  3. А топова з 12 ГБ оперативки оцінена у 875 доларів (21 800 гривень).

Усі модифікації надійдуть у продаж 21 вересня.

Vivo Nex 3 5G

Продаж стартує 21 вересня

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Теги: Новини Техно Техно Vivo Смартфони
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