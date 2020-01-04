Vivo, OPPO та Xiaomi запускають спільну систему: що це означає для користувачів

Три великі китайські виробники смартфонів – Vivo, OPPO та Xiaomi – розробили спільну систему для користувачів Peer-to-Peer Transmission Alliance. Вона має забезпечити користувачів доступом для обміну даними.

Про це повідомили у пресслужбі Vivo в Україні.

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Що отримають користувачі

Як пояснили у Vivo, ця нова бездротова система трансферу файлів дає змогу користувачам усіх трьох брендів без проблем та труднощів передавати широкий спектр файлів. Це можуть бути:

фотографії,

відео,

музика, документи

та інші файли.

При цьому Peer-to-Peer Transmission Alliance не вимагає підключення до Інтернету. Достатньо лише увімкнути Bluetooth для швидкого з’єднання і технологію WiFi P2P (Peer to Peer) технологію для передачі даних.

Коли запрацює

Новий сервіс запрацює вже у лютому 2020 року. Нова функція буде поступово впроваджуватися у нові продукти Vivo, OPPO та Xiaomi на різних ринках, де представлені девайси брендів.

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