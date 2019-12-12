Vivo представила ідеальний кабель для зарядки смартфона

До різноманітних аксесуарів для смартфонів багато хто вже звик. Що стосується кабелів для зарядки то зараз їх можна обрати на будь-який смак та ціну. А ось компанія Vivo випустила доволі незвичний кабель для геймерів, який, втім, не оминуть і звичайні користувачі.

Спершу можна подумати, що справа тут лише у вдалому маркетингу, однак не все так просто. Кабель дійсно претендує на звання справді ідеального проводу для зарядки смартфона.

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Особливості аксесуара

Як можна бачити на зображеннях, весь секрет у спеціальній присосці яка слугує направляючим фіксатором для кабеля. Крім того, штекер USB-C тут має спеціальну форму, а сам кабель плоский.



Кабель кріпиться направляючою присоскою на задній панелі телефона

Все зроблено для того, щоб користувачеві зручно було грати на смартфоні, підключеному до зарядного пристрою та й взагалі користуватися смартфоном під час зарядки. Погодьтесь, частенько кабель що стирчить збоку добряче мішає під час роботи. Ну а для краси кабель пофарбований в синій або червоний колір.

З інших особливостей можна відзначити довжину в 1,2 метра, а також той факт, що кабель розрахований на струм в 2 А. Вартість новинки всього – 7 доларів, що приблизно дорівнює 165 гривням.

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