Vivo представила смартфон середнього рівня Y89: характеристики і ціна

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Vivo Y89: характеристики і ціна
Vivo Y89: характеристики і ціна / vivo.com.cn

Компанія Vivo випустила смартфон середнього класу Y89. Він отримав трендовий дизайн з вирізом вгорі екрану, подвійну камеру та ціну 265 доларів.

Про це пише prostotech.com.

Характеристики Vivo Y89

Смартфон отримав дисплей з діагоналлю з 6,26-дюймовим РК-дисплеєм та роздільною здатністю FHD +. Смартфон працює на процесорі Snapdragon 626 у парі з 4 ГБ оперативної пам'яті і 64 ГБ вбудованої пам'яті. При цьому пам'ять можна розширити до 256 ГБ.

Vivo Y89

Vivo Y89 коштує 265 доларів 

На задній панелі можна помітити основну камеру з двома модулями на 16 і 2 Мп. Також на тильному боці розміщений сканер відбитків пальців.

На передній панелі розміщена 16-мегапіксельна фронтальна камера.

За автономність відповідає акумулятор ємністю 3260 мАг. З коробки пристрій працює на операційній системі Android 8.1 Oreo.

Vivo Y89

Vivo Y89 доступний у трьох кольорах 

Ціна Vivo Y89

Пристрій вже доступний для купівлі. На вибір у користувачів чорний, синій і фіолетовий градієнтний. Його вартість становить 266 доларів (7 450 гривень).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Vivo Y89

  • Дисплей
  • Діагональ: 6,26 дюйма
    Роздільна здатність: 2280 х 1080 пікселів
  • ПроцесорSnapdragon 626
  • Пам'ятьОперативна: 4 ГБ
    Вбудована: 64 ГБ
  • КамераОсновна: 16 Мп + 2 Мп
    ​Фронтальна: 16 Мп
  • Акумулятор3 260 мАг
  • Операційна системаAndroid 8.1 Oreo

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Теги: Vivo Огляди Техно Смартфони
Джерело: Техно
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