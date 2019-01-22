Vivo представила смартфон середнього рівня Y89: характеристики і ціна
Компанія Vivo випустила смартфон середнього класу Y89. Він отримав трендовий дизайн з вирізом вгорі екрану, подвійну камеру та ціну 265 доларів.
Про це пише prostotech.com.
Характеристики Vivo Y89
Смартфон отримав дисплей з діагоналлю з 6,26-дюймовим РК-дисплеєм та роздільною здатністю FHD +. Смартфон працює на процесорі Snapdragon 626 у парі з 4 ГБ оперативної пам'яті і 64 ГБ вбудованої пам'яті. При цьому пам'ять можна розширити до 256 ГБ.
Vivo Y89 коштує 265 доларів
На задній панелі можна помітити основну камеру з двома модулями на 16 і 2 Мп. Також на тильному боці розміщений сканер відбитків пальців.
На передній панелі розміщена 16-мегапіксельна фронтальна камера.
За автономність відповідає акумулятор ємністю 3260 мАг. З коробки пристрій працює на операційній системі Android 8.1 Oreo.
Vivo Y89 доступний у трьох кольорах
Ціна Vivo Y89
Пристрій вже доступний для купівлі. На вибір у користувачів чорний, синій і фіолетовий градієнтний. Його вартість становить 266 доларів (7 450 гривень).
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Vivo Y89
- Дисплей
- Діагональ: 6,26 дюйма
Роздільна здатність: 2280 х 1080 пікселів
- ПроцесорSnapdragon 626
- Пам'ятьОперативна: 4 ГБ
Вбудована: 64 ГБ
- КамераОсновна: 16 Мп + 2 Мп
Фронтальна: 16 Мп
- Акумулятор3 260 мАг
- Операційна системаAndroid 8.1 Oreo
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