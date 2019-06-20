Vivo представить надшвидку зарядку для смартфонів

Швидкість зарядження акумулятора – одна із найважливіших сучасних функцій смартфона. Тому компанія Vivo анонсувала власну версію швидкої зарядки, яка вражає швидкістю.

Що відомо про нову зарядку? Як повідомляє Gizchina, технологія Super FlashCharge, за запевненням виробника, буде підтримувати блоки живлення потужністю 120 Вт, які "прокачають" повністю розряджений акумулятор смартфона ємністю 4000 мАг до 100% за 13 хвилин або до 50% за 5 хвилин.

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Опублікований в Weibo відеоролик демонструє процес зарядки смартфона приблизно з 10% до 14% за 16 секунд.

Сучасні швидкі зарядки. Актуальні моделі ґаджетів Vivo IQOO підтримують швидкі зарядки потужністю не більше 44 Вт, яким потрібно близько 45 хвилин для повної зарядки апарату.

Дата анонсу. Очікується, що презентація прототипу зарядного пристрою з підтримкою Super FlashCharge відбудеться 26 червня на заході Mobile World Congress в Шанхаї, одночасно з анонсом першого 5G-смартфона бренду.

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