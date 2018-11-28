Vivo розповіла про свій новий 5G-смартфон

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Vivo розповіла про свій новий 5G-смартфон
Vivo розповіла про свій новий 5G-смартфон / Фото з вільних джерел

Китайська компанія Vivo розповіла про свої плани випустити смартфон із підтримкою 5G. Зазначимо, китайський виробник займається дослідженнями в галузі 5G з 2016 року і протягом останніх двох років компанія направила в консорціум 3GPP більше 1 500 технічних пропозицій.

Про це повідомляє Gizchina.

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Vivo продемонструвала кілька прототипів смартфонів з підтримкою стільникового зв'язку п'ятого покоління. У компанії заявили, що предкомерційний 5G-апарат буде представлений наступного року. Однак на ринок споживчих смартфонів з підтримкою сервісів п'ятого покоління Vivo вийде тільки в 2020 році.

В цілому, терміни анонса комерційних 5G-смартфонів будуть багато в чому залежати від розвитку відповідної мережевої інфраструктури.


5G-смартфон від Vivo випустять в 2020 році

Нагадаємо, що в грудні минулого року консорціум 3GPP схвалив стандарт 5G Non-Standalone (NSA), який використовує технології 4G Long Term Evolution (LTE) в якості проміжної ланки для переходу до 5G. Після цього були затверджені специфікації в складі стандарту Release 15 5G для автономної архітектури (SA). Перші комерційні мережі 5G запрацюють вже найближчим часом.

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Теги: Техно Смартфони Китай
Джерело: Техно
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