Vivo в Україні: які смартфони компанія представить на нашому ринку

390 Читать новость на русском
Vivo в Україні
Vivo в Україні / justdial.com

На початку липня китайський виробник Vivo офіційно зайшов на український ринок. Тепер відомо, що перші новинки в Україні компанія представить на початку серпня. При цьому вже зараз ці моделі доступні для попереднього замовлення.

Загалом, виробник представляє в Україні 6 моделей.

Цікаво:  Дата-центр Amazon в Україні: у компанії пролили світло на чутки

Це лінійка бюджетних смартфонів: Vivo Y91C, Vivo Y93 Lite та Vivo Y15, які коштують від 3800 до 6000 гривень. Усі ці моделі отримали безрамковий дисплей, хорошими камерами та акумуляторами великої ємності.

Моделі середнього класу представлені смартфонами Vivo Y17 та Vivo V17 Neo. Їхня вартість становить 7 та 8 тисяч гривень відповідно.

Представляють в Україні і флагман – Vivo V15 Pro. Він коштує 10 тисяч гривень. Він отримав три модулі основної камери. Фронтальна з’являється за допомогою спеціальної висувної конструкції.

Vivo V15 Pro

Vivo V15 Pro вже можна замовити в Україні

Що відомо про бренд Vivo? Це дочірній бренд компанії BBK Electronics (як OnePlus та OPPO). Бренд займається виробництвом смартфонів і позиціонує себе як виробник, що орієнтований на молоду аудиторію.

Його заснували у 2009 році в Китаї. У 2012 році компанія представила смартфон Vivo X1. З 2014 року почалась експансія на зарубіжні ринки. Нині вона є одним з найбільших виробників смартфонів в світі. Продукція Vivo представлена на 18 ринках, де виробник має мережу магазинів у більше ніж тисячі міст. За словами виробника, смартфонами бренду користуються понад 200 мільйонів осіб.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Скільки місць у Раді отримають партії-переможці
сьогодні
21928
Теги: Техно Новини Техно IT-бізнес Vivo
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Окей, продано: як у Viber можна розвивати електронну комерцію
сьогодні 21:09 Окей, продано: як у Viber можна розвивати електронну комерцію
292
Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
22 липня 21:07 Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
Ірина Полицька 691
Хто такий Майкл Коллінз: життя забутого астронавта Apollo 11
21 липня 22:06 Хто такий Майкл Коллінз: життя забутого астронавта Apollo 11
Михайло Года 1223
50 років Apollo 11: як проходила історична висадка людини на Місяць
21 липня 13:10 50 років Apollo 11: як проходила історична висадка людини на Місяць
Михайло Года 2176
Хто такий Ніл Армстронг: цікаві факти про першу людину на Місяці
20 липня 22:09 Хто такий Ніл Армстронг: цікаві факти про першу людину на Місяці
Анастасія Кушпіт 4212
Новини
Більше новин
Залиште відгук