Vivo в Україні: які смартфони компанія представить на нашому ринку

На початку липня китайський виробник Vivo офіційно зайшов на український ринок. Тепер відомо, що перші новинки в Україні компанія представить на початку серпня. При цьому вже зараз ці моделі доступні для попереднього замовлення.

Загалом, виробник представляє в Україні 6 моделей.

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Це лінійка бюджетних смартфонів: Vivo Y91C, Vivo Y93 Lite та Vivo Y15, які коштують від 3800 до 6000 гривень. Усі ці моделі отримали безрамковий дисплей, хорошими камерами та акумуляторами великої ємності.

Моделі середнього класу представлені смартфонами Vivo Y17 та Vivo V17 Neo. Їхня вартість становить 7 та 8 тисяч гривень відповідно.

Представляють в Україні і флагман – Vivo V15 Pro. Він коштує 10 тисяч гривень. Він отримав три модулі основної камери. Фронтальна з’являється за допомогою спеціальної висувної конструкції.

Vivo V15 Pro вже можна замовити в Україні

Що відомо про бренд Vivo? Це дочірній бренд компанії BBK Electronics (як OnePlus та OPPO). Бренд займається виробництвом смартфонів і позиціонує себе як виробник, що орієнтований на молоду аудиторію.



Його заснували у 2009 році в Китаї. У 2012 році компанія представила смартфон Vivo X1. З 2014 року почалась експансія на зарубіжні ринки. Нині вона є одним з найбільших виробників смартфонів в світі. Продукція Vivo представлена на 18 ринках, де виробник має мережу магазинів у більше ніж тисячі міст. За словами виробника, смартфонами бренду користуються понад 200 мільйонів осіб.