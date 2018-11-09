Представлено смартфон Vivo X21s: новинка тішить як ціною, так і характеристиками

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Відбулася презентація Vivo X21s: чим вражатиме новий смартфон
Відбулася презентація Vivo X21s: чим вражатиме новий смартфон / Соцмережі

Китайська компанія Vivo, яка останнім часом почала здобувати все більше прихильників серед українських користувачів, представила смартфон Vivo X21s. Новинка прийшла на зміну Vivo X21, який було випущено у березні 2018 року.

Vivo X21s побудовано на базі однокристальної системи Qualcomm Snapdragon 660. Важить він лише 156 грамів та має габарити 157,1 x 75,08 x 7,9 міліметра, пише Gizmochina.

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Новинку оснащено 6,41-дюймовим екраном Super AMOLED з Full HD+ роздільною здатністю 2340 х 1080 пікселів. Водночас смартфон має 3D скло зі співвідношенням сторін екрану 19.5:9. Під поверхнею дисплея розташовується сканер відбитків пальців четвертого покоління.

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Vivo X21s має 6,41-дюймовий екрано Super AMOLED

Також телефон може похвалитися фронтальною камерою з роздільною здатністю у 24,8 Мп і діафрагмою F/2,0, яка розпізнає обличчя користувачів навіть у темряві.

Крім того, у основній камері встановлено датчики зображення роздільною здатністю 12 і 5 Мп, а об'єктиви мають діафрагму F/1,8 і F/2,4 відповідно.

Зауважимо, що обидві камери підтримують портретний режим і різні ефекти поліпшення зображення.

Щодо оперативної та флеш-пам'яті, то її об’єм становить 6 і 128 ГБ відповідно. Щоправда, смартфон також має слот для карт пам'яті microSD.

Працюватиме Vivo X21s на оболонці FunTouch 4.5, створену на основі Android 8.1 Oreo OS. Підтримує він і голосовий помічник Jovi AI та спеціальний режим підвищеної продуктивності Game Mode.

Акумулятор новинки має ємність 3400 мАгод. Також смартфон підтримує 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, microUSB 2.0 і має аудіо-вихід у 3,5 міліметра.

Vivo X21s , телефон, смартфон, огляд, ціна
Vivo X21s має дві камери: основна – із датчиками зображення роздільною здатністю 12 і 5 Мп

Vivo X21s є доступним у двох кольорах – Starry Night Black і Millennium Pink. Коштуватиме новинка 360 доларів (трохи більше ніж 10 тисяч гривень).

До слова, 1 листопада було представлено смартфон Vivo Y93, вартість якого становить 215 доларів (6 тисяч гривень).

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Теги: Техно Китай Огляди Ціни Смартфони
Джерело: Техно
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