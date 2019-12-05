Огляд недорогого Vivo Y17: стильний смартфон-довгожитель з модулем NFC

Цього липня китайський виробник Vivo офіційно зайшов в Україну. Нам до рук потрапив один із смартфонів, який виробник представив на українському ринку. Це середньобюджетний Vivo Y17, що може похвалитись потрійною камерою, модулем NFC та потужною батареєю.

Дизайн

Виглядає смартфон стильно. І хоч градієнтною панеллю нині нікого не здивуєш, та у Vivo Y17 кришка виглядає цікаво: ми бачимо переливання синьо-бірюзового до фіолетового. Потрійна камера розміщена у лівому верхньому кутку і не надто сильно випирає. Тож смартфон "не хитає", якщо клікати по ньому, коли він лежить на столі.

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Ще одна оригінальна деталь – модуль камери обрамлений золотою смужкою. Ніби дрібничка, а виглядає оригінально. Задня поверхня смартфона – із пластику, хоча ззовні виглядає як скло.

Vivo Y17 виглядає стильно

На передній панелі IPS-дисплей з роздільною здатністю 1544x720 пікселів. Не надто висока роздільна здатність, але зернистості я не помітила. Фронтальну камеру розмістили у краплеподібному вирізі, щоправда внизу є доволі громіздке "підборіддя". В результаті активний екран становить 81,4% від всієї передньої панелі.

Внизу "випирає підборіддя"

Екран достатньо яскравий – проблем при користуванні під яскравими променями не виникає. Хороша передача кольорів – білий виглядає білим, тільки чорний віддає сіруватістю. Кути огляду теж на високому рівні. "З коробки" дисплей має спеціальну плівку для захисту.

Ергономіка

Смартфон масивний. Діагональ складає 6,35 дюйма. Важить він майже 200 грамів. Це багато. Тому мені було не надто комфортно користуватись однією рукою. Сканер відбитків пальців розмістили по центру на задній панелі. Теж, на мій суб’єктивний погляд, це не найкраще розміщення. Мені комфортніше користуватись, коли сканер – на боковій панелі, а ззаду його ще треба нащупати. Але, можливо, це тому, що в мене невелика рука.

Смартфон трохи некомфортний для користування однією рукою

До речі, якщо вже знайти сканер, то спрацьовує він дуже швидко. Тут також є Face ID для розблокування по обличчю. Теж спрацьовує функція дуже швидко, смартфон розблокується навіть при тьмяному освітленні, хоча тут процес буде довший.

Продуктивність

Це точно не найсильніша сторона Vivo Y17. Він працює на 8-ядерному процесорі MediaTek P35 (частота – 2,3 ГГц) у парі з 4 ГБ пам’яті. У рейтингу Antutu він набирає близько 88 тисяч балів. Усі порівнюють його із Redmi Note 7 (і характеристиками і ціною вони дійсно схожі). Однак, у тесті продуктивності смартфон від Xiaomi показав значно кращий результат – модель із 4 ГБ оперативки набрала майже 140 тисяч балів.

При цьому Vivo Y17 має NFC – це модуль для безконтактної оплати. Власники бюджетників Xiaomi про таку функцію можуть тільки мріяти.

Смартфон працює під управлінням Android 9 Pie із фірмовою прошивкою Funtouch 9.

Камери

Основний модуль складається із трьох камер:

Основний сенсор на 13 Мп (апертура f/2,2)

Ширококутний модуль на 8 Мп (апертура f/2,2)

За знімки боке відповідає допоміжний сенсор на 2 Мп (апертура f/2,4).

Перше фото – основний сенсор, друге – на ширококутний

Vivo Y17: фото у туманний день

Фото у приміщенні

Нічна зйомка

Що стосується самих фото, то робить Vivo Y17 їх дуже непогано. При яскравому денному освітленні знімки виходять хороші. Єдине, що трохи хибить – це режим боке. Проблеми виникають із нерівною поверхнею, наприклад волосся. Оптичної стабілізації тут немає.

"50 відтінків рудого" – знімки в режимі боке

Основний модуль – знімок у приміщенні

Автономність

А це пункт можна вважати гордістю для Vivo Y17. Ємність батареї складає 5000 мАг. Це не рекорд, але досить багато, враховуючи ціновий діапазон смартфона. При звичайному використанні (скролінг соцмереж, відео на YouTube) мені вистачило смартфона на повноцінних два дні роботи без підзрядки.

Смартфон Vivo Y17: відеозйомка

Пристрій укомплектований 18-ватною зарядкою, тож до 100% смартфон можна зарядити за 2 години.

Селфі "із покращенням" та без

Цікаві фішки

Якщо покопатись у налаштуваннях, то можна знайти чимало цікавих налаштувань.

OTG – ця функція дає змогу заряджати інші смартфони або підключити до пристрою USB-накопичувач.

Суперскріншот екрану. Його можна зробити провівши вгору трьома пальцями.

Поділ екрану. Якщо ж ви проведете трьома пальцями донизу, то можна поділити екран, наприклад дивитись відео і переписуватись у чаті – корисна нині функція.

Ультраігровий режим. Смартфон відверто можна назвати слабеньким у продуктивності, тому він однозначно не ігровий девайс. Однак, якщо хочете хоч щось з нього витягнути, то розробник пропонує активувати цей режим. Він може блокувати деякі сповіщення та відхиляти дзвінки, аби підвищити продуктивність під час вимогливих ігор.

Керування однією рукою. Це важлива для мене функція (я згадувала про габарити вище). Тож потрібно провести пальцем від краю до середини і навпаки – таким чином активуємо режим керування однією рукою.

На екрані можна намалювати букву, щоб запустити певну функцію. Наприклад, "@" – запустить електронну пошту, "f" – facebook, тощо.

Ще одна цікава функція – режим мотоцикла. Її пропонують активувати, коли користувач катається на мотоциклі, хоча її можна застосовувати і під час катання на велосипеді чи іншому виді транспорту, коли потрібна максимальна концентрація. Після її активації вхідні дзвінки будуть відхилятись автоматично. Також глушиться звук усіх сповіщень. Відповісти на дзвінки можна тільки після зупинки.



До речі, якщо ви хвилюєтесь, щоб не образити людей, що намагались вам додзвонитись, то можна увімкнути автоматичну відповідь через sms.

Vivo Y17 можна купити за 5 500 гривень

Ціна

Нині в Україні Vivo Y17 з 4 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті можна купити за 5 500 гривень.

Чи варто брати

Геймерам він не підійде. Якщо ж ви шукаєте стильний смартфон, щоб робити фото та постити їх у соцмережах – раджу звернути увагу. Він недорогий, але виглядає гарно, як б сказала "дорого". Камера робить дуже непогані знімки. Ну і батарея – так круто, що тобі не треба кожного вечора заряджати пристрій чи тягати усюди павербанк.

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