Vivo Y93 – новий смартфон з голосовим помічником за 215 доларів
1 листопада китайська компанія Vivo представила перший смартфон, що отримав новий процесор Snapdragon 439. Смартфон отримав назву Vivo Y93.
Про це повідомляє gizmochina.com.
Характеристики Vivo Y93
Смартфон отримав LCD-дисплей з роздільною здатністю HD + (1520 × 720 пікселів). Вгорі екрану для селфі-камери бачимо виріз у вигляді краплі.
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Працює новинка, як вже було сказано, на 8-ядерному процесорі Snapdragon 439 з графікою Adreno 505. Пристрій отримав 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті. При цьому він має слот microSD, тож пам'ять можна розширити до 256 ГБ.
Vivo Y93 отримав голосового помічника
Основна камера подвійна, з роздільною здатністю модулів на 13 і 2 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери – 8 Мп, вона підтримує функцією розпізнавання обличчя і забезпечує поліпшену обробку знімків.
За автономність відповідає батарея, ємністю 4030 мАг. Телефон працює під управлінням операційної системи Android 8.1 Oreo з фірмовим інтерфейсом FunTouch.
До речі Vivo Y93 отримав голосового помічника Jovi.
Ціна Vivo Y93
Смартфон вже надійшов у продаж в Китаї. Його вартість становить 215 доларів (6 тисяч гривень). Коли новинка надійде на міжнародний ринок – поки інформації немає.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Vivo Y93
- ДисплейТип: LCD
Роздільна здатність: 1520 × 720 пікселів
- ПроцесорQualcomm Snapdragon 439
- ВідеопроцесорAdreno 505
- Пам'ятьОперативна: 4 ГБ
Вбудована: 64 ГБ
- КамераОсновна: 13 Мп + 2 Мп
Фронтальна: 8 Мп
- Акумулятор4030 мАг
- Операційна системаAndroid 8.1 Oreo
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