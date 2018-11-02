Vivo Y93 – новий смартфон з голосовим помічником за 215 доларів

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Vivo Y93: характеристики і ціна
Vivo Y93: характеристики і ціна / gizmochina.com

1 листопада китайська компанія Vivo представила перший смартфон, що отримав новий процесор Snapdragon 439. Смартфон отримав назву Vivo Y93.

Про це повідомляє gizmochina.com.

Характеристики Vivo Y93

Смартфон отримав LCD-дисплей з роздільною здатністю HD + (1520 × 720 пікселів). Вгорі екрану для селфі-камери бачимо виріз у вигляді краплі.

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Працює новинка, як вже було сказано, на 8-ядерному процесорі Snapdragon 439 з графікою Adreno 505. Пристрій отримав 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті. При цьому він має слот microSD, тож пам'ять можна розширити до 256 ГБ.

Vivo Y93

Vivo Y93 отримав голосового  помічника 

Основна камера подвійна, з роздільною здатністю модулів на 13 і 2 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери – 8 Мп, вона підтримує функцією розпізнавання обличчя і забезпечує поліпшену обробку знімків.

За автономність відповідає батарея, ємністю 4030 мАг. Телефон працює під управлінням операційної системи Android 8.1 Oreo з фірмовим інтерфейсом FunTouch.

До речі Vivo Y93 отримав голосового помічника Jovi.

Ціна Vivo Y93

Смартфон вже надійшов у продаж в Китаї. Його вартість становить 215 доларів (6 тисяч гривень). Коли новинка надійде на міжнародний ринок – поки інформації немає.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Vivo Y93

  • ДисплейТип: LCD
    Роздільна здатність: 1520 × 720 пікселів
  • ПроцесорQualcomm Snapdragon 439
  • ВідеопроцесорAdreno 505
  • Пам'ятьОперативна: 4 ГБ
    Вбудована: 64 ГБ
  • КамераОсновна: 13 Мп + 2 Мп
    ​Фронтальна: 8 Мп
  • Акумулятор4030 мАг
  • Операційна системаAndroid 8.1 Oreo

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Теги: Техно Смартфони
Джерело: Техно
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