Vivo Y93 – новий смартфон з голосовим помічником за 215 доларів

1 листопада китайська компанія Vivo представила перший смартфон, що отримав новий процесор Snapdragon 439. Смартфон отримав назву Vivo Y93.

Про це повідомляє gizmochina.com.

Характеристики Vivo Y93

Смартфон отримав LCD-дисплей з роздільною здатністю HD + (1520 × 720 пікселів). Вгорі екрану для селфі-камери бачимо виріз у вигляді краплі.

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Працює новинка, як вже було сказано, на 8-ядерному процесорі Snapdragon 439 з графікою Adreno 505. Пристрій отримав 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті. При цьому він має слот microSD, тож пам'ять можна розширити до 256 ГБ.

Vivo Y93 отримав голосового помічника

Основна камера подвійна, з роздільною здатністю модулів на 13 і 2 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери – 8 Мп, вона підтримує функцією розпізнавання обличчя і забезпечує поліпшену обробку знімків.

За автономність відповідає батарея, ємністю 4030 мАг. Телефон працює під управлінням операційної системи Android 8.1 Oreo з фірмовим інтерфейсом FunTouch.

До речі Vivo Y93 отримав голосового помічника Jovi.

Ціна Vivo Y93

Смартфон вже надійшов у продаж в Китаї. Його вартість становить 215 доларів (6 тисяч гривень). Коли новинка надійде на міжнародний ринок – поки інформації немає.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Vivo Y93 Дисплей Тип: LCD

Роздільна здатність: 1520 × 720 пікселів

Тип: LCD Роздільна здатність: 1520 × 720 пікселів Процесор Qualcomm Snapdragon 439

Qualcomm Snapdragon 439 Відеопроцесор Adreno 505

Adreno 505 Пам'ять Оперативна: 4 ГБ

Вбудована: 64 ГБ

Оперативна: 4 ГБ Вбудована: 64 ГБ Камера Основна: 13 Мп + 2 Мп

​Фронтальна: 8 Мп

Основна: 13 Мп + 2 Мп ​Фронтальна: 8 Мп Акумулятор 4030 мАг

4030 мАг Операційна системаAndroid 8.1 Oreo

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