Vivo запатентував новий дизайн смартфона з двома екранами: знімки

1 Читать новость на русском
Vivo працює над унікальною новинкою
Vivo працює над унікальною новинкою

Китайський виробник Vivo запатентував новий цікавий дизайн смартфона із двома екранами. Патенти опубліковані на порталі LetsGoDigital.

Як свідчать знімки, майбутня новинка, як і смартфон Vivo NEX Dual Display, має повноекранний дисплей на передній панелі і другий екран, розташований на задній частині корпусу.

Цікаво: OPPO представила смартфон з екраном-водоспадом

На першому патенті, що підписаний "модель A", бачимо пристрій, оснащений світлодіодним кільцем з підсвічуванням RGB. Кільце розташоване у верхній лівій частині другого екрану, а його нижня половина вбудована в дисплей.

Vivo запатентував новий дизайн смартфона з двома екранами

Vivo працює над смартфоном з 2 екранами 

"Модель B" отримала менше світлодіодне кільце овальної форми, яке розміщене у правому верхньому кутку другого дисплея. Всередині овалу розмістили всередині овалу.

При цьому фронтальної камери на ескізах не видно. Як вони будуть "заховані", поки не зрозуміло. Передній дисплей обох моделей може бути оснащений сканером відбитків пальців на екрані.

Vivo запатентував новий дизайн смартфона з двома екранами

Фронтальної камери не видно

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Картопляна запіканка з м'ясом: рецепт смачної вечері за годину
сьогодні
12394
Теги: Новини Техно Техно Vivo Смартфони
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Історія компанії Meizu: від успіху до розвалу
30 липня 21:15 Історія компанії Meizu: від успіху до розвалу
Анастасія Кушпіт 5563
Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
29 липня 09:05 Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
9707
Окей, продано: як у Viber можна розвивати електронну комерцію
28 липня 22:09 Окей, продано: як у Viber можна розвивати електронну комерцію
1849
Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
27 липня 22:07 Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
Ірина Полицька 1416
ТОП-15 стікерів в Telegram, які варто завантажити
27 липня 08:08 ТОП-15 стікерів в Telegram, які варто завантажити
4152
Новини
Більше новин
Залиште відгук