Vivo запатентував новий дизайн смартфона з двома екранами: знімки

Китайський виробник Vivo запатентував новий цікавий дизайн смартфона із двома екранами. Патенти опубліковані на порталі LetsGoDigital.

Як свідчать знімки, майбутня новинка, як і смартфон Vivo NEX Dual Display, має повноекранний дисплей на передній панелі і другий екран, розташований на задній частині корпусу.

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На першому патенті, що підписаний "модель A", бачимо пристрій, оснащений світлодіодним кільцем з підсвічуванням RGB. Кільце розташоване у верхній лівій частині другого екрану, а його нижня половина вбудована в дисплей.

Vivo працює над смартфоном з 2 екранами

"Модель B" отримала менше світлодіодне кільце овальної форми, яке розміщене у правому верхньому кутку другого дисплея. Всередині овалу розмістили всередині овалу.

При цьому фронтальної камери на ескізах не видно. Як вони будуть "заховані", поки не зрозуміло. Передній дисплей обох моделей може бути оснащений сканером відбитків пальців на екрані.

Фронтальної камери не видно

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