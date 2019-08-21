Виявили близнюка Землі, але без атмосфери

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Планета повністю позбавлена атмосфери
Планета повністю позбавлена атмосфери / jpl.nasa.gov

Вчені виявили екзопланету, яка дуже нагадує Землю. Вона отримала назву LHS 3844b. Щоправда, наша планета має одну суттєву відмінність – наявність атмосфери.

Як пише Naked science, планета у 1,3 рази більша за Землю і обертається навколо тьмяної зірки. Вони розміщені на близькій відстані, аби прогріватися. Повний оберт навколо світила LHS 3844b здійснює за 11 діб.

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Однак, як показав телескоп "Спітцер", у цій планеті повністю відсутня атмосфера.

При цьому якщо на LHS 3844b все ж є атмосфера, то не перевищує щільністю ту, яка є на Марсі. Тож ця екзопланета є такою собі базальтовою пустелею, на зразок Місяця чи Меркурія.

Тож близькість до зірки (навіть дуже тьмяної) є небезпечною для атмосфери планети і життя на ній. Безперервний потік випромінювання і частинок може понести атмосферу в космічний простір.

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Теги: Техно Новини Техно Космос
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