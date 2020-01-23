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Виявили найдавніший кратер на Землі, що залишив метеорит

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Виявили найдавніший кратер на Землі / phys.org

Вченим з Університету Кертина вдалося встановити дату, коли утворився кратер Яррабубба на території Австралії. Як з’ясувалось, він впав на Землю 2,229 мільярда років.

Як пише Phys.org, це відкриття дає змогу назвати цей кратер найдавнішим відомим на даний момент.

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Як визначили вчені, кратер Яррабубба на 200 мільйонів років старший, ніж інші подібні регіони на нашій планеті. Більше того, можливо цей метеорит дав змогу нашій планеті вийти зі стану мерзлоти.

Загалом, встановити точну дату ударних кратерів складно, адже такі регіони погано зберігаються через ерозію і землетруси.

Як вдалось встановити дату

Вчені провели нове дослідження та провели аналіз мінералів, які знайшли на місці зіткнення: циркону і монациту. Вони просканували кристалічні зерна за допомогою технології SHRIMP (Sensitive High Resolution Ion Micro Probe) і за ізотопами урану вирахували час зіткнення.

Користь від падіння

Ще одне цікавий факт – час падіння метеорита збігається із виходом нашої планети зі стану глобальної заморозки. За словами дослідників, сліди льодовикових відкладень відсутні протягом 400 мільйонів років після утворення кратера.

Тож є велика ймовірність саме цей метеорит упав на Землю, коли вона була вкрита льодом. А його падіння призвело до викинуло в атмосферу пів трильйона тонн водяної пари. Вона утворила ефект парникового газу, в результаті чого планета почала нагріватися.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Космос Новини Техно
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