Виявили неочікувану причину швидкого розряджання смартфона

Компанія Protected Media визначила одну з причин, чому деякі смартфони без вагомих причин дуже швидко розряджаються. Експерти переконані, що це може бути провиною шахраїв: через них на пристроях користувачів, які нічого не підозрюють, надмірно витрачаються не тільки заряд акумулятора, але і трафік.

У чому проблема? Як повідомляє GSMArena, експерти Protected Media виявили в коді ізраїльської компанії Aniview, яка займається розробкою рекламних технологій, сліди Ad Stacking – опції, при якій кілька банерів нашаровуються один на одного.

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Це дає змогу шахраям купувати досить дешевий простір під розміщення банерів і під статичним зображенням відтворювати відразу кілька відеороликів. Це призводить до підвищеного навантаження на процесор мобільного пристрою, збільшених витрат заряду акумулятора і додаткового споживання інтернет-трафіку.



Шахрайська схема показу реклами

Яка шкода від такого виду шахрайства? Від цього виду шахрайства страждають не тільки звичайні користувачі та їх ґаджети, але і компанії, які платять за покази і перегляди, а також додатки і платформи, які купують і продають місце під оголошення. Рекламодавцям кажуть, що люди переглядають їх ролики, але віддачі з цього недостатньо, тому компаніям доводиться платити ще більше.

Як виглядає реклама накладена на іншу – дивіться відео

Реакція компанії. Крейг Сильверман, репортер BuzzFeed News, зв'язався з представниками Aniview, щоб розпитати компанію про її причетність до цієї шахрайської схеми. Генеральний директор Алон Кармель заперечує будь-який зв'язок із зловмисниками і стверджує, що код для них написали сторонні компанії, а експлойт стався з вини третіх осіб.

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