Виявили нейтронну зірку, вдвічі важчу за Сонце

Американські вчені знайшли нейтронну зірку, яка важить вдвічі більша. ніж Сонце. При цьому її діаметр становить всього 30 км.

Як пише eurekalert.org, ця зірка має назву J0740 + 6620 і 2,17 разів важча, ніж Сонце.

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Що таке нейтронні зірки? Це щільні космічні об'єкти, діаметр яких становить від 10 до 30 км, а маса приблизно дорівнює масі Сонця. Серцевина цих зірок в основному складається з нейтронів – важких елементарних частинок без електричного заряду. Якщо нейтронна зірка ще й обертається – її називають пульсаром.

Саме такий пульсар і виявили астрономи з Університету Вірджинія. Вчені змогли виміряти вагу цього пульсара завдяки ефекту Шарп, також відомого як гравітаційна затримка сигналу. Він передбачає вимірювання ваги пульсара за допомогою вимірювання частоти його обертання в двійковій системі (пульсар і білий карлик на його орбіті).

J0740 + 6620 обертається кілька сотень разів в секунду. Спираючись на ці дані астрономи і підрахували точну вагу пульсара.

Раніше вчені вважали, що маса пульсарів не може становити більше ніж три маси Сонця, і, можливо, астрономи з Університету Вірджинія відкрили найважчий пульсар в історії космічних досліджень.

"Нейтронні зірки так само загадкові, як і чарівні. Ці об'єкти розміром з місто є по суті гігантськими атомними ядрами. Вони настільки масивні, що їх нутрощі набувають дивні властивості. Виявлення максимальної маси може багато чому навчити нас в цьому інакше недоступному царстві астрофізики", – говорить один з авторів відкриття.

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