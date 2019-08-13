Виявили рекордно велику чорну діру

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Надмасивна чорна діра
Надмасивна чорна діра / sciencealert.com

Вчені з Інституту Макса Планка в Німеччині виявили рекордно велику чорну діру за всю історію спостережень. Вона розташована у центрі галактики Holm 15A, розміщеної за 700 млн світлових років від Землі.

Як пише Science Alert, її маса є приблизно у 40 мільярдів разів більшою за сонячну. При цьому цей показник у 10 тисяч разів перевершує масу чорної діри, що розташована в ядрі галактики Чумацький шлях.

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Як відбувалось дослідження. Команда використовувала дані Дуже великого телескопа європейської південної обсерваторії (Very Large Telescope, ESO). Він розміщений у високогірній частині пустелі Атакама в Чилі.

Так, вчені нанесли основні точки для відтворення структури Holm 15A. Далі було проведено симуляції, які показали величезну масу і рекордні розміри чорної діри. Вона займає простір у 790 астрономічних одиниць (це відстані від Землі до Сонця, приблизно 118,5 трильйонів кілометрів).

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Теги: Техно Новини Техно Космос
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