Виявили структуру, яка може призвести до найпотужніших вибухів у Всесвіті

Астрономи отримали зображення незвичної пилової структури в потрійній зоряній системі, яка отримала назву Апеп. Вчені припускають, що система утворилися із зоряних вітрів від зорі Вольфа-Райє, а сама структура в майбутньому може стати джерелом довгого гамма-спалаху.

Про це повідомляє Nature Astronomy.

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Спостереження за потрійною зоряною системою велися за допомогою приймачів NACO і VISIR на телескопі VLT у Чилі. На отриманих зображеннях вдалося розрізнити компоненти системи, а також величезну пилову структуру, схожу на спіраль, що розкручується і яка отримала назву Апепі, в честь староєгипетського божества, яке уособлює хаос.



Зображення пилової структури Апеп

Швидкість зіркових вітрів в системі сягає 3400 кілометрів на секунду, а сам пиловий шлейф поширюється зі швидкістю приблизно 570 кілометрів на секунду.



Знімок системи 2XMM J160050.7-514245

Передбачається, що змієподібна структура була утворена через взаємодію зіркових вітрів в системі, а відмінність у швидкостях потоків речовини від зірок і розширення пилової структури пояснюється генерацією однієї з масивних зірок як швидкого, так і повільного зоряного вітру в різних напрямках. Це свідчить про високу швидкість її обертання, що в кінцевому підсумку може призвести до гравітаційного колапсу і утворення довгого гамма-сплеску.

Шлях до пилової структури Апеп – дивіться відео

Надалі науковці планують провести спостереження цього незвичайного об'єкту за допомогою системи ALMA і майбутнього космічного телескопа James Webb.

Що таке потрійна зоряна система або система 2XMM J160050.7-514245? Це унікальна зоряна система, розташована на відстані приблизно 2,4 кілопарсека від Землі. Вона є потужним джерелом рентгенівського і радіовипромінювання в нашій галактиці і складається з одиночної зірки і пари масивних зорей класу Вольфа-Райє, які інтенсивно втрачають свою речовину шляхом генерації сильних зіркових вітрів. Передбачається, що в ході перетворення зірок такого класу в супернові, народжуються довгі гамма-сплески, які вважаються одними з найпотужніших вибухових процесів у Всесвіті.

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