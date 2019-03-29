Визначили найкращий смартфон на ринку

Відома некомерційна організація Consumer Reports опублікувала огляд нового флагманського смартфона Samsung Galaxy S10+. За підсумками всіх випробувань новинка південнокорейського виробника очолила рейтинг смартфонів.

Consumer Reports проводить тести у власних лабораторіях і ґрунтується на відгуках реальних користувачів, відзначає 4PDA.

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Автономність. Під час тестування автономності Samsung Galaxy S10+ продемонстрував найкращий результат серед усіх смартфонів, що були у Consumer Reports. Він пропрацював 39,5 години, що на 8 годин більше в порівнянні з Galaxy Note9.

Samsung Galaxy S10 та Galaxy S10e з акумулятором меншої ємності також обійшли торішній смартпед, продемонструвавши 35,5 і 33,5 години відповідно.

Відеоогляд Samsung Galaxy S10 – дивіться відео

Для оцінки часу автономної роботи Consumer Reports застосовує роботизований палець, запрограмований на виконання низки завдань та імітує повсякденне використання ґаджета середньостатистичного власника смартфона. Робот переглядає веб-сайти, робить фотографії, передає відео, використовує GPS-навігацію, робить дзвінки і час від часу відпочиває в режимі очікування.

Надійність. Також Consumer Reports перевіряє надійність смартфонів, поміщаючи їх в спеціальну обертову металеву камеру, де вони падають 100 раз. Часто навіть моделі преміум-класу розбиваються в ході цього тесту, але Samsung Galaxy S10+ пройшов його без будь-яких пошкоджень.

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Аналогічний результат був і у звичайного Samsung Galaxy S10, а ось Galaxy S10e отримав кілька подряпин і вм'ятин. Для порівняння, минулорічний Galaxy S9+ пережив перші 50 падінь без проблем, але зламався в другій половині тесту.

Камери. По частині камер експерти Consumer Reports похвалили основні модулі, особливо з ширококутним об'єктивом, а ось подвійною фронтальною камерою Galaxy S10+ вони залишилися не в захваті.



Samsung Galaxy S10+

Інші особливості. Серед інших особливостей Samsung Galaxy S10+ фахівці відзначили збільшений дисплей, підекранний сканер відбитків пальців і наявність в якості альтернативи більш доступного Galaxy S10e.

Відзначимо, що флагмани Samsung займають перше місце в рейтингу Consumer Report вже третій рік поспіль.

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