Визначили найкращий смартфон виставки MWC 2019

Компанія GSMA, яке представляє інтереси мобільних операторів у всьому світі, назвала найкращий смартфон виставки MWC 2019. Цього року це звання отримав флагманський смартфон Huawei Mate 20 Pro.

Визнання Huawei Mate 20 Pro. Як повідомляє 4PDA, експерти GSMA виділили високу продуктивність, потрійну ультраширококутний камеру Leica, ємний акумулятор з функцією бездротової зарядки і дизайн Mate 20 Pro.

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Дякуємо GSMA за високу оцінку Huawei Mate 20 Pro. Серія Mate 20 втілює інноваційний дух компанії і, що більш важливо, передові технології для кращого користувацького досвіду,

– зауважив президент підрозділу мобільних пристроїв Huawei Consumer BG Кевін Хо.

Окрім того, представник компанії підкреслив, що високі показники продажів підтверджують, що Huawei Mate 20 Pro отримав визнання користувачів у всьому світі. Це мотивує компанію і далі створювати нові продукти на базі найбільш інноваційних технологій Huawei.



Huawei Mate 20 Pro став найкращим смартфоном MWC 2019

Характеристики. Huawei Mate 20 Pro побудований на базі 7-нанометрового чіпсета Kirin 980 з подвійним нейромодулеv. Смартфон підтримує технологію швидкої зарядки SuperCharge з потужністю до 40 Вт, функцію бездротової зарядки Wireless Quick Charge і технологію зворотного бездротової зарядки.

Ширококутний об'єктив потрійної камери Leica дає змогу робити знімки з викривленням геометрії, характерним для традиційних ширококутних об'єктивів. Також нова камера підтримує макрозйомку з відстані всього 2,5 сантиметра від об'єкта.



Huawei Mate 20 Pro отримав цікаве розміщення камер

Huawei Mate 20 Pro працює під управлінням EMUI 9.0 - фірмової прошивки на базі Android Pie.

Інші новинки Huawei. На MWC 2019 компанія Huawei також представила складаний смартфон Mate X і ноутбуки MateBook X Pro, MateBook 14 і MateBook 13.

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