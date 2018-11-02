Визначили найпотужніший мобільний процесор у світі

Під час презентації планшета Apple iPad Pro (2018) компанія особливу увагу приділила оновленій версії процесора Apple A12 Bionic під назвою A12X Bionic. Саме цей чіп отримав новий iPad Pro.

Експерти вирішили протестувати його у бенчмарку Geekbench, пише gizmochina.com.

Так, планшет з діагоналлю 11 дюймів та 4 ГБ оперативної пам'яті зміг набрати у тестах 4987 балів в одноядерному випробуванні, і 17 928 – в багатоядерному.

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А модифікація з діагоналлю 12,9 дюйма та 6 ГБ оперативної пам'яті, набрала 5030 та 17 995 балів відповідно.

Результати тестування A12X Bionic

Згодом версія з 12,9 дюйма набрала у бенчмарку 18 217 балів в багатоядерному тестуванні.

Таким чином новинка від Apple не тільки перевершила результати свого попередника, але і залишила позаду MacBook Pro (2018) на базі Intel Core i7-8750H, який працює із 16 ГБ оперативної пам'яті.

A12X Bionic обігнав Intel Core i7-8750H

Тож експерти переконані, що новий A12X Bionic є найпотужнішим мобільним процесором в світі.

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