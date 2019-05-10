Визначили найпотужніший смартфон квітня 2019 року

Розробники популярного бенчмарка AnTuTu опублікували новий рейтинг найпотужніших Android-смартфонів. У квітні першість отримали переважно пристрої, яка працюють на базі новітнього процесора Snapdragon 855.

Відзначимо, перші три сходинки рейтингу найпотужніших смартфонів квітня 2019 захопила компанія Xiaomi.

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Які смартфони увійшли до рейтингу? Очолив рейтинг Xiaomi Mi 9 Explorer Edition, який отримав Snapdragon 855 та 12 ГБ оперативної пам’яті. Смартфон китайського виробника набрав 373 715 балів в синтетичному тесті.

Із невеликим відривом на другій сходинці розмістився звичайний Xiaomi Mi 9, який набрав 373 511 балів. А замикає трійку лідерів ігровий смартфон Black Shark 2, якому вдалося показати результат в 371 837 балів.

Нижче в рейтингу розмістилися:

Meizu 16S – 370 306 балів. Vivo iQOO Monster Edition – 363 360 балів. Samsung Galaxy S10+ – 359 936 балів. Samsung Galaxy S10 – 358 726 балів. Звичайний Vivo iQOO – 354 138 балів. Nubia Red Magic Mars – 310 612 бали. Honor V20 – 306 289 балів.



Найпотужніші смартфони квітня 2019 року

Чому останні смартфони набрали найменше балів? Останні два ґаджета виділяються на тлі інших гіршими результатами тесту. Причина в тому, що в них використовуються торішні процесори: Snapdragon 845 в Nubia Red Magic Mars та Kirin 980 в Honor V20.

Як створювали рейтинг? Для формування рейтингу творці AnTuTu використовували дані за період з 1 по 30 квітня, вибираючи середні показники продуктивності смартфонів. Кожна модель була протестована мінімум 100 разів.

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